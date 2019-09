Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Kalender ist wieder gut gefüllt mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen neuer Konjunkturdaten - wie im Grunde jede erste Woche eines Monats, so die Analysten der NORD LB.



Bereits heute Morgen habe der Reigen der Bekanntgaben zu den beiden Stimmungsumfragen CFLP und Caixin aus China begonnen, die beide immerhin etwas freundlicher als erwartet ausgefallen seien. Am Dienstag folge aus Japan die TANKAN-Umfrage. Die größte Marktrelevanz würden aber wieder einmal die US-Daten aufweisen: So würden der nationale ISM PMI Manufacturing am Dienstag, der ISM PMI Non-Manufacturing am Donnerstag und der Arbeitsmarktbericht am Freitag veröffentlicht. Die drei bereits verfügbaren regionalen Stimmungsindikatoren aus New York, Philadelphia und Richmond würden mit ihren Rückgängen zwar eigentlich Hinweise auf einen schwächeren ISM PMI geben, allerdings hätten alle drei im Vormonat angezogen und nun eine Gegenbewegung vollzogen, wohingegen der ISM PMI im Vormonat deutlicher nachgegeben habe und nun eine Gegenbewegung - nach oben - nehmen dürfte. Die Analysten der NORD LB würden mit einem Wert von 50,5 Punkten nach 49,1 rechnen. Damit wäre die Expansionsschwelle bei 50 Punkten also wieder überschritten. Den ISM PMI Non-Manufacturing würden die Analysten der NORD LB dagegen nach dem deutlichen Anstieg um Vormonat nun etwas schwächer bei 54,0 Punkten voraussehen, was aber für den US-Dienstleitungssektor weiterhin ein positives Signal sende.



Als Highlight sei der US-Arbeitsmarkt anzusehen: Die Analysten der NORD LB würden bei den neugeschaffenen Stellen mit einem Wert von 120.000 in der Nähe des Vormonats und einer unveränderten Arbeitslosenquote bei 3,7% rechnen. Die Stundenlöhne dürften nach dem deutlichen Anstieg um 0,4% M/M im Vormonat nun um 0,2% M/M angestiegen sein. In der Summe damit wohl kein schlechter Bericht - aber auch nicht mehr so stark wie im 1. Halbjahr 2019. Daneben gelte es einer Vielzahl an Vorträgen von FED-Offiziellen zu lauschen. (30.09.2019/ac/a/m)



