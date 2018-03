Xetra-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

71,35 EUR +0,92% (27.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Koenig & Bauer-Aktie:

71,85 EUR +0,52% (27.03.2018, 19:56)



ISIN Koenig & Bauer-Aktie:

DE0007193500



WKN Koenig & Bauer-Aktie:

719350



Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

SKB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Koenig & Bauer-Aktie:

KOEBF



Kurzprofil Koenig & Bauer AG:



Die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt und bedeutender Partner der internationalen grafischen Industrie. Kernkompetenz von KBA ist die Entwicklung und Herstellung technologisch innovativer und wirtschaftlicher Drucksysteme und dazugehöriger peripherer Anlagen. Muttergesellschaft ist die 1817 gegründete Koenig & Bauer AG (KBA) mit den Werken Würzburg und Radebeul.



Zur engeren KBA-Gruppe gehören außerdem die KBA-FT Engineering GmbH und Albert-Frankenthal GmbH in Frankenthal, KBA-Mödling GmbH bei Wien in Österreich, KBA-NotaSys SA in Lausanne, Schweiz, KBA-Metronic GmbH und KBA-MePrint AG in Veitshöchheim bei Würzburg, KBA-MetalPrint GmbH in Stuttgart, KBA-Grafitec s.r.o. in Dobruška, Tschechische Republik, KBA-Kammann GmbH in Bad Oeynhausen und KBA-Flexotecnica S.p.A. in Tavazzano, Italien. KBA hat mit der KBA North America Inc. in Dallas im Bundesstaat Texas eine eigene Niederlassung für den Vertrieb und Service in den USA und Kanada. Weitere Vertriebs- und Servicegesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, Dänemark, Schweden, Brasilien, Mexiko, Russland, Polen, Tschechien, China, Australien, Malaysia, Singapur, Korea und Japan sowie ein globales Netz von Vertretungen sorgen für den weltweiten Absatz der KBA-Druckmaschinen. (27.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Koenig & Bauer-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer AG (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF).Mit 1,22 Mrd. EUR habe der finale Konzernumsatz 2017 im Zielkorridor von bis zu 1,25 Mrd. EUR gelegen. Dies entspreche einem im Rahmen der Mittelfristplanung (ca. 4% p.a.) liegenden Wachstum von 4,3%. Treibende Faktoren seien das Servicegeschäft (Umsatzanteil 25,6%, VJ 23,5%) und Verpackungsdrucklösungen gewesen. Der margenstarke Wertpapierdruck habe stabile Erlöse aufgewiesen. Rückläufig hätten sich Zeitungs- und Akzidenzrotationen im Segment Digital & Web gezeigt. Mit Innovationen erschließe sich KBA hier neue Wachstumschancen. Aussichtsreich werten die Analysten der LBBW Applikationen für den vom E-Commerce begünstigten Wellpappendruck.Die EBIT-Marge habe 2017 mit 6,6% (VJ vergleichbar ca. 5,4%) den Zielwert von rund 6% übertroffen. Absolut seien 81 Mio. EUR (VJ vergleichbar 63 Mio. EUR) erreicht worden. Positiv hätten sich die Zuwächse im Servicegeschäft, rückläufige Vertriebskosten (2016: drupa-Messekosten) und unterproportional ansteigende Verwaltungskosten ausgewirkt. Bremsende Effekte hätten aus restrukturierungsbedingten Verlusten im flexiblen Verpackungsdruck resultiert, der aber 2018 schwarze Zahlen schreiben solle.Der starke Anstieg im Auftragseingang von +30% im 4. Quartal bzw. im Gesamtjahr von +10% auf 1,27 Mrd. EUR zeige das intakte Marktumfeld. Der positive Nachfragetrend habe sich auch zu Jahresbeginn fortgesetzt. Im Wertpapierdruck habe das Management darüber hinaus von einer guten Orderpipeline berichtet. Als gute Wachstumsbasis sehen die Analysten der LBBW den Ende 2017 auf 606 Mio. EUR (+9% zum Vorjahr) gestiegenen Auftragsbestand. Vor diesem Hintergrund dürfte das Umsatzwachstum 2018 an Dynamik gewinnen, sodass die Analysten mit +6% (Guidance: +4%) rechnen würden. Der EBIT-Margenanstieg sollte sich 2018 auf 7,4% (Guidance: Ca. 7%) fortsetzen. 2019 würden die Analysten 7,9% schätzen. Somit komme der obere Rand der Margenzielbandbreite bis 2021 von 4% bis 9% in Reichweite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Koenig & Bauer-Aktie: