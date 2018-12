London (www.aktiencheck.de) - Bob Minter, Investment Stratege bei Aberdeen Standard Investments, gibt einen Ausblick auf das heutige Treffen der OPEC:Aufgrund dieser Entwicklungen werde es der OPEC schwerfallen, eine Zahl zu ermitteln, wie hoch der Bedarf im nächsten Jahr sein werde. Der Mangel an Klarheit in Bezug auf diese Themen werde die OPEC zwingen, ihre Wetten abzusichern, indem sie das Angebot leicht reduziere und es sich offenhalte, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Maßnahmen zu ergreifen.Die im Jahr 2016 gegründete Koalition von OPEC- und Nicht-OPEC-Mitgliedern stehe jedoch vor einer größeren Herausforderung. Sie seien mit einem bestimmten Anliegen zusammengekommen: Den Markt in einer Zeit auszugleichen, in der die Öllagerbestände unhaltbar hoch gewesen seien und gewachsen seien. Es sei ihnen weitgehend gelungen, dieses Problem zu bewältigen, nur um es durch eine ganze Reihe neuer Herausforderungen zu ersetzen. Koalitionen würden nur so lange halten, wie sie nützlich seien, und es sei zu vermuten, dass die Lösung, um diese zusammenzuhalten, in einer formelleren Regelung liege. (06.12.2018/ac/a/m)