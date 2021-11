Börsenplätze Knorr-Bremse-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

90,34 EUR +0,04% (29.11.2021, 11:38)



Tradegate-Aktienkurs Knorr-Bremse-Aktie:

90,34 EUR -0,51% (29.11.2021, 11:31)



ISIN Knorr-Bremse-Aktie:

DE000KBX1006



WKN Knorr-Bremse-Aktie:

KBX100



Ticker-Symbol Knorr-Bremse-Aktie:

KBX



Kurzprofil Knorr-Bremse AG:



Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 29.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen.



Im Jahr 2020 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,2 Mrd. EUR. Seit 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. (29.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Knorr-Bremse-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, WKN: KBX100, Ticker-Symbol: KBX) und erhöht das Kursziel von 105 auf 107 Euro.Die mittelfristigen Umsatz- und Margenziele des Münchner Konzerns seien durchaus realisierbar, allerdings zeigt sich während der Corona-Krise, dass Schätzungen - mehr denn je - ein "Stochern im Nebel" seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Natürlich würden Schätzungen von den Marktteilnehmern erwartet, und sie seien auch ein nicht unwichtiges Orientierungs- und Motivationsinstrument. Nichtsdestotrotz lasse sich zur Zeit vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Krise kaum der Jahreshorizont seriös einschätzen. In den ersten neun Monaten 2021 habe das stark verbesserte Geschäft der Nutzfahrzeug-Sparte den Umsatz und die Gewinngrößen von Knorr-Bremse angetrieben, während sich die Schienenfahrzeug-Sparte rückläufig entwickelt habe. Die vollen Auftragsbücher könnten sich 2022 positiv auswirken.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Knorr-Bremse-Aktie und hebt das Kursziel von 105 auf 107 Euro an. (Analyse vom 29.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Knorr-Bremse-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Knorr-Bremse AG": Keine vorhanden.