Kurzprofil Klondex Mines Ltd.:

Klondex Mines Ltd. (ISIN: CA4986961031, WKN: 727231, Ticker-Symbol: 32K, TSE-Symbol: KDX) ist ein in Kanada beheimateter Gold- und Silberproduzent. Klondex Mines fokussiert sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion.



(29.11.2017/ac/a/a)

Toronto (www.aktiencheck.de) - Klondex Mines-Aktienanalyse des Analysten Jeff Killeen von CIBC World Markets:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Jeff Killeen vom Investmenthaus CIBC World Markets seine Erwartung einer neutralen Kursentwicklung bei den Aktien des Gold- und Silberproduzenten Klondex Mines Ltd. (ISIN: CA4986961031, WKN: 727231, Ticker-Symbol: 32K, TSE-Symbol: KDX).Die Analysten von CIBC World Markets vertreten die Auffassung, dass Investoren von Klondex Mines Ltd. weitere Fortschritte beim True North-Minenkomplex in Manitoba sehen wollten.Das Vertrauen der Investoren in die Mine müsse mittels höherer Grade und niedrigeren Kosten wieder hergestellt werden. Für Klondex Mines sei True North bislang ein schwieriges Asset mit Enttäuschungen gewesen.Analyst Jeff Killeen glaubt, dass der aktuelle Bewertungsabschlag der Klondex Mines-Aktie gegenüber der Peer Group zunächst noch Bestand haben werde.