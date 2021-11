Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

12,05 EUR +5,52% (03.11.2021, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

11,26 EUR -6,01% (02.11.2021)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 5,1 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (03.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Nach dem schwachen Vortag melde sich die Aktie von Klöckner & Co am Mittwoch beeindruckend zurück. Der Stahlhändler habe angesichts eines Rekordergebnisses im abgelaufenen Quartal eine überraschend hohe Dividende angekündigt. Bei den Anlegern komme das gut an.Es sei eine Ausschüttung zwischen 90 Cent und 1,10 Euro je Aktie geplant, habe Klöckner & Co am Mittwoch in Duisburg mitgeteilt. Das entspreche im besten Fall auch nach dem Kurssprung im frühen Handel noch einer Rendite von mehr als neun Prozent. Von Bloomberg befragte Experten hätten bisher im Schnitt mit einer Dividende von 66 Cent je Anteil gerechnet. Für die vergangenen beiden Jahre habe KlöCo keine Dividende gezahlt. Für 2017 und 2018 habe es 30 Cent je Stückaktie gegeben.Der Konzern habe zudem die Ende September erhöhte Prognose für das laufende Jahr bestätigt und wie erwartet im dritten Quartal kräftig zulegen können. Das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten habe bei 277 Millionen Euro und damit auf dem höchsten Niveau seit dem Börsengang gelegen. Im Vorjahr seien es lediglich 40 Millionen Euro gewesen. Unter dem Strich sei der Sprung in die schwarzen Zahlen gelungen. 1,86 Euro Gewinn je Aktie hätten zu Buche gestanden, nach einem Verlust von 5 Cent je Aktie vor einem Jahr.KlöCo profitiere derzeit von den hohen Stahlpreisen. Das Ende des Zollstreits zwischen der EU und den USA sollte ebenfalls in die Karten spielen. Nun winke auch noch eine sehr attraktive Dividende.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link