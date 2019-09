Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (02.09.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) von 5,30 Euro auf 5,70 Euro.Die Spekulationen um eine Übernahme von KlöCo durch thyssenkrupp (TKA) hätten in den letzten Wochen an Intensität gewonnen (entsprechende Berichte nun auch vom Handelsblatt). Eine Übernahme von KlöCo würde nach Meinung des Analysten zu der im Mai 2019 vorgestellten Strategie von TKA passen. Daher halte er die Medienberichte für durchaus begründet. Jedoch könne sich TKA seines Erachtens unter bilanziellen und finanziellen Aspekten erst nach einem (Teil-)Verkauf bzw. (Teil-)IPO der Fahrstuhlsparte einer Übernahme von KlöCo zuwenden, weshalb eine Übernahmeofferte nach Ansicht des Analysten nicht unmittelbar bevorstehen sollte. Da beide Unternehmen (KlöCo, thyssenkrupp Material Services) ihren Umsatzschwerpunkt in Deutschland/Europa sowie Nordamerika hätten, stelle sich seines Erachtens dann die Frage nach der kartellrechtlichen Freigabe.Ein weiterer offener Punkt hinsichtlich eines Zusammenschlusses wäre das Verhalten des größten KlöCo-Aktionärs SWOCTEM GmbH, der über eine Sperrminorität (25,25%; Stand: 09.02.2016) verfüge. Im Zeitraum 2012 bis 2018 (Konjunkturaufschwung) hätten sich die Jahresdurchschnittskurse der KlöCo-Aktie in einer Spanne von 8,50 bis 10,50 Euro bewegte. Dies liege deutlich über dem aktuellen Kursniveau (Konjunkturabschwung).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Klöckner & Co-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 02.09.2019)