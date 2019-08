Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustrie digitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Über die Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen für externe Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängige Venture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattform für Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (01.08.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co: Kursrutsch weckt Übernahmefantasien - AktienanalyseNeue Hiobsbotschaft aus Duisburg: Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) hat zum zweiten Mal binnen weniger Monate die Jahresprognose gesenkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem schwachen zweiten Quartal rechne der Konzern nun nur noch mit einem bereinigten operativen Ergebnis zwischen 140 und 160 Mio. Euro - für die Aktionäre ein Schock. Bereits Ende April habe der Stahlhändler eine Gewinnwarnung ausgegeben und angekündigt, dass 2019 der Profit nicht leicht steigen, sondern auf 180 bis 200 Mio. Euro sinken werde. Die Reaktion der Börse sei entsprechend ausgefallen: Anleger hätten die Aktie in hohem Bogen aus ihren Depots geworfen und den SDAX-Wert damit zeitweise auf ein neues Rekordtief von 4,19 Euro getrieben. Immerhin sei es dem Papier in den vergangenen Tagen gelungen, sich von diesem Niveau wieder ein Stück weit abzusetzen. Aktuell koste eine Aktie rund 4,55 Euro. Grund seien wieder aufkeimende Übernahmefantasien.Tatsächlich würden sich schon seit Monaten Übernahmegerüchte um den Stahlhändler ranken. Neben Großinvestor Friedhelm Loh werde auch thyssenkrupp Interesse an Klöckner & Co. nachgesagt. Zwar gebe es bislang nichts Greifbares. Angesichts der zahlreichen Probleme der Branche ist eine Konsolidierung auf lange Sicht aber wohl unvermeidbar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:4,978 EUR +10,62% (01.08.2019, 15:06)