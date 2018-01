XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,63 EUR -1,48% (30.01.2018, 17:00)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

10,70 EUR -0,19% (30.01.2018, 15:54)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (30.01.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Sektor Basic Resources die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) zu kaufen.Die Lage in der Stahlindustrie habe sich in den letzten Monaten trotz unverändert bestehender Belastungsfaktoren weiter aufgehellt. Dabei profitiere die Branche nicht nur durch die aufgrund der höheren Nachfrage nach Stahlprodukten erfreulichen Produktionszahlen. Denn zuletzt habe sich auch das Preisumfeld für Stahlprodukte in Europa u.a. aufgrund der verhängten europäischen Strafzölle zur Abwehr von Billigimporten aus China verbessert.Von der guten Branchenentwicklung hätten auch die von Fechner gecoverten Aktien deutlich profitieren können. Der Analyst gehe grundsätzlich von einer Fortsetzung der positiven Kursverläufe der Einzelwerte in den nächsten Monaten aus, wobei in Kürze die Veröffentlichung von Geschäftszahlen bei einigen Werten (insb. ArcelorMittal) für mehr Klarheit sorgen werde.Neben dem guten Preisumfeld würden auch die Produktionserwartungen weiter positiv aussehen. So solle die weltweite Nachfrage laut Weltstahlverband 2018 um 1,6% (EU: +1,4%; Nordamerika: +1,2%; Asien: +1,1%) ansteigen. Doch bleibe die Situation herausfordernd. Sorgen würden unverändert die ungelöste Strukturkrise mit den bestehenden hohen Überkapazitäten, Importdruck, aufkommender Protektionismus sowie Volatilität an den Rohstoffmärkten bereiten. Das Branchenrating bleibe auf "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: