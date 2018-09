ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. (11.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten zweieinhalb Jahren habe die Klöckner & Co-Aktie regelmäßig bei rund 9 EUR Unterstützung gefunden. Der freundliche Start in die neue Woche wecke erneut die Hoffnungen der Bullen auf ein erfolgreiches Verteidigen der angeführten Bastion. Nach drei erfolgreichen Tests der Haltezone in den letzten drei Monaten sei der Titel gestern mit einem kleinen Aufwärtsgap (8,98 EUR zu 9,00 EUR) nach oben gesprungen. Gleichzeitig bilde die gestrige Tageskerze einen "weißen Block", der die Ambitionen zusätzlich unterstreiche. Im längerfristigen Monatschart seien darüber hinaus zuletzt zwei Innenstäbe ausgeprägt worden. Einerseits werde dadurch die Bedeutung der eingangs angeführten Schlüsselzone nochmals unterstrichen und andererseits dokumentieren diese Kerzenmuster den nachlassenden Abgabedruck. In diesem Umfeld lege ein Spurt über die Widerstandszone aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 9,24 EUR) und dem Hoch vom 28. August (9,30 EUR) den Grundstein für eine Erholung in Richtung der längerfristigen 200-Perioden-Glättung (10,13 EUR) bzw. der letzten Verlaufshochs bei 10,40/10,49 EUR. Als Absicherung auf der Unterseite würden sich die jüngsten Verlaufstiefs bei 8,83/8,71 EUR anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,29 EUR +3,97% (10.09.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,345 EUR +0,43% (11.09.2018, 08:43)