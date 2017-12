Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (06.12.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktie: Stahlsektor erholt sich - AktienanalyseDas Preisumfeld hat sich entspannt. Die Nachfrage nimmt zu. Kurzum: Der Stahlsektor erholt sich. Mittendrin statt nur dabei: Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das beste Neunmonatsergebnis seit sechs Jahren habe Klöckner & Co vor einigen Wochen verkünden können. Konkret: In den ersten neun Monaten 2017 sei der Umsatz von Klöckner & Co im Wesentlichen aufgrund eines deutlich verbesserten Preisniveaus um 10,9 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro angestiegen. Das operative Ergebnis sei überproportional um 17,5 Prozent auf 187 Mio. Euro verbessert worden. Neben einer positiven Preis- und Nachfrageentwicklung hätten laut Unternehmen auch Effekte aus Optimierungsmaßnahmen zu dem Anstieg beigetragen. Interessant auch: 16 Prozent des derzeitigen Umsatzes erziele Klöckner & Co digital, bis 2022 solle der Anteil des digitalen Umsatzes auf 60 Prozent klettern."Mit "Klöckner & Co 2022" werden wir unsere Profitabilität in den nächsten fünf Jahren konsequent weiter steigern. Dabei spielt die Digitalisierung, die uns als Vorreiter in unserer Industrie bereits heute erhebliche Wettbewerbsvorteile verschafft, die zentrale Rolle", so Vorstandschef Gisbert Rühl.Die Aktie von Klöckner & Co bewege sich seit Anfang 2016 in einem Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 9,53 Euro verlaufe. Das Kurstief von November wurde bei 9,45 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.12.2017)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,78 EUR -1,40% (06.12.2017, 10:12)