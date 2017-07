Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (12.07.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Das Unternehmen hoffe, dass die US-Regierung bald eine Entscheidung über zusätzliche Zölle für Stahlimporte treffe. Es beziehe den meisten Stahl, mit dem es in den USA handle, vor Ort und sei deswegen von den bestehenden Zöllen, die für manche Stahlarten 200% übersteigen würden, nicht betroffen, habe Vorstand Gisbert Rühl in einem Interview gesagt. Wenn sich die Stahlpreise auf einem höheren Niveau stabilisieren würden, werde Klöckner profitieren, habe er ergänzt. Die US-Regierung untersuche aktuell, ob die Stahlimporte die US-Sicherheit bedrohen würden. Im Ergebnis könnten hohe Strafzölle auf Importe verhängt werden. Die Untersuchung sollte bis Ende Juni abgeschlossen sein.Gelinge dem Wertpapier der nachhaltige Sprung über die Widerstände bei 9,80 und 10,00 Euro, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg für einen dynamischen Zwischenspurt geebnet. Ein Blick auf den Chart zeige, dass es nicht das erste Mal in der jüngsten Geschichte wäre, dass es bei dem Titel zu einem rasanten Stimmungsumschwung komme.Risikobewusste Anleger könnten daher weiter eine Spekulation auf ein Comeback der Klöckner & Co-Aktie starten und auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Oberhalb der 10-Euro-Marke könne die Position dann sogar noch einmal ausgebaut werden. Ein Stopp bei 8,75 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 12.07.2017)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:9,863 EUR +1,47% (12.07.2017, 11:16)