XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,484 EUR +2,86% (03.07.2017, 14:19)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,492 EUR +1,52% (03.07.2017, 14:25)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (03.07.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktie: Fantasie ist da - Kursziel von 11 bis 12 Euro durchaus realistisch - AktienanalyseMichael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", hält das Kursziel von 11 bis 12 Euro für die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) in einer aktuellen Aktienanalyse für durchaus realistisch.Der Aktienprofi glaube an einen Comeback für die Klöckner & Co-Aktie. Er verweise dabei auf eine Stabilisierung bei den Stahlpreisen und neue Geschäftsfelder. Klöckner & Co könnte auch eine Rolle bei der möglichen Fusion zwischen thyssenkrupp und Tata Steel spielen.Der Börsenexperte zeige auf einem langfristigen Chart, dass die Klöckner & Co-Aktie schon in der Vergangenheit eine dynamische Aufwärtsbewegung nach harten Kursverlusten habe hinlegen können. Im Moment kämpfe sie mit den kleineren Widerständen bei 9,75/10,00 Euro. Die GD 200 liege bei 11 Euro. Die Fantasie sei aber da. Aktuell gebe es noch massiven Verkaufsdruck, aber das Seil sei gespannt und wenn es mal durchgeschlagen werde, könnte die Klöckner & Co-Aktie durchaus schnell nach oben gehen.Das 1. Quartal habe gezeigt, dass Klöckner & Co operativ auf Kurs sei. Man habe das beste Quartalsergebnis seit sechs Jahren erreicht. Das 2. Quartal dürfte auch recht stark ausfallen. Bei der Klöckner & Co-Aktie sei Geduld angebracht, aber in den nächsten Wochen dürfte eine neue Aufwärtsbewegung beginnen.Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: