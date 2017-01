Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 200 Standorten in 14 Ländern bedient der Konzern rund 140.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.600 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (17.01.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktie vor Ausbruch?! ChartanalyseDie Jahre 2014 bis Ende 2015 über tendierte das Wertpapier des Zwischenhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel von seinen Hochs bei 12,88 Euro auf ein Verlaufstief bis 6,89 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst in diesem Bereich sei es mithilfe eines weiteren Tiefs Anfang 2016 gelungen einen Doppelboden aufzustellen und wieder zur Oberseite abzudrehen. Hierbei hätten die Kursnotierungen sogar ein Niveau knapp oberhalb von 2014 bei 13,10 Euro erreicht - jedoch sei die Klöckner & Co-Aktie in der zweiten Jahreshälfte wieder von ihren Verlaufshochs zurückgefallen und habe an die markante Unterstützungszone von 9,30 Euro zurückgesetzt. Nur kurze Zeit später sei das Wertpapier wieder Liebling der Anleger geworden, was bis Dezember letzten Jahres auf ein Verlaufshoch von 12,95 Euro erneut aufwärts geführt habe. Seitdem stecke Klöckner in einer potenziellen bullischen Flagge und habe im Freitagshandel auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50, sowie das Kursniveau von 11,53 Euro zurückgesetzt.Am Montag hätten Marktteilnehmer wieder zugegriffen und einen auffällig starken Kursschub zur Oberseite herbeigeführt, sodass die Aktie nun ihre obere Trendkanalbegrenzung ansteuere und womöglich im heutigen Handel sogar noch einen ausgiebigen Test starte. Ein Ausbruch darüber entfessle sofortiges Kurspotenzial an die Jahreshochs aus 2016 und sogar noch viel höher.Zunächst einmal seien Gewinne an die obere Trendkanalbegrenzung der bullischen Flagge um 12,20 Euro zu favorisieren. Aber erst ein Anstieg darüber kann weiteres Kurspotenzial an die Jahreshochs aus 2016 bei 13,10 Euro freisetzen, darüber sogar bis in den Bereich von grob 14,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.01.2017)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:12,235 EUR +1,83% (17.01.2017, 09:13)