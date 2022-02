Dennoch ergebe sich der Eindruck, dass die einzelnen Parteien in den Ländern doch auf mehr Klimaschutz achten würden, sodass im Laufe der Zeit doch einige Teilerfolge erzielt werden könnten. Dies aber werde zweifellos Geld kosten. Neue Energiequellen seien zu erschließen, Produktionsprozesse müssten umgestellt werden, Konsumenten müssen ihre bisherigen Verbrauchsgewohnheiten ändern. Fossile Energien seien trotz der jüngsten Preissteigerungen noch zu preiswert, um schnelle Erfolge zu erzielen. Insbesondere wenn die Energie schnell zur Verfügung stehen müsse und auf lange Entwicklungs- und Investitionszeiten keine Rücksicht genommen werden könne wie bei den gegenwärtigen Kriegsdrohungen.



Höhere Kosten aber würden höhere Inflation bedeuten. Und diese würden sich auch nicht durch Basiseffekte aus der Welt schaffen lassen. Manche Notenbanken würden ihre zögerliche Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik damit begründen, dass die Basiseffekte die gegenwärtigen Inflationsraten wieder stark drücken würden.



Der Konflikt um die Ukraine und die Konjunkturerholung mit der Überwindung der Pandemie hätten zu einer schnell steigenden Energienachfrage geführt, insbesondere nach Elektrizität. Die Produzenten erneuerbarer Energien hätten diese Lücke nicht ausfüllen können, sodass sich die Nachfrage insbesondere auf fossile Energien konzentriert habe. Diese relative Verschiebung zeige sich in der Entwicklung des Renixx, dem Aktienindex von 30 Werten der Hersteller erneuerbarer Energien.



Disposition: Antizyklische Käufe sind empfehlenswert, so Dr. Eberhardt Unger.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die Lage im Osten der Ukraine immer bedrohlicher wird und zu einem neuen Krieg ausarten könnte, sind die erforderlichen Investitionen für den Klimaschutz aus den Schlagzeilen gewichen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".In den Nachrichten würden Naturkatastrophen aufgrund der Erderwärmung kaum noch erwähnt. Dafür würden Panzer und Kampfflugzeuge auf beiden Seiten der Grenze im Osten gegenübergestellt. Das sehe man am besten an den Preisen für Rohöl und Erdgas. Während bei WTI und Brent zweistellige Preissteigerungsraten eingetreten seien, würden die Aktienkurse der Hersteller erneuerbarer Energien immer weiter zurückfallen. Kampfmaschinen würden fossile Energien benötigen und könnten sich nicht auf Elektroantriebe stützen.