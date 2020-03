Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den dramatischen zweistelligen Kursrückgängen zum Wochenauftakt hat am gestrigen Dienstag eine kräftige Gegenbewegung an der Wall Street eingesetzt, die schlussendlich auch die Börsen Europas ins Plus hievte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die asiatischen Börsen hätten heute Morgen erneut ein gemischtes Bild gezeigt: Während japanische Indices leicht im Plus notieren würden, würden sich die chinesischen Börsen im Minus befinden. Die Ölpreise hätten die Erholung nicht mitgemacht und seien auf den bereits erreichten Vierjahrestiefs noch weiter zurückgefallen. Rezessionsängste als Folge der Corona-Pandemie sowie vor allem der von Saudi-Arabien initiierte Preiskrieg mit Russland würden nach wie vor für deutlichen Abgabedruck sorgen. Nachdem sichere Assets wie Gold auf der Suche nach Liquidität in den letzten Tagen abverkauft worden seien, habe der Preis für das glänzende Edelmetall im gestrigen Handelsverlauf ins Plus drehen können.Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG wüden gemäß den Frühindikatoren eine klar negative Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten erwarten. (18.03.2020/ac/a/m)