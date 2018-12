Frankfurt-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

21,35 Euro +0,99% (12.12.2018, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

21,86 Euro +1,67% (12.12.2018, 15:52)



TSE-Aktienkurs Kirkland Lake Gold-Aktie:

CAD 33,04 +1,44% (12.12.2018, 16:20)



ISIN Kirkland Lake Gold-Aktie:

CA49741E1007



WKN Kirkland Lake Gold-Aktie:

A2DHRG



Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie Deutschland:

NGDA



TSE-Ticker-Symbol Kirkland Lake Gold-Aktie:

KL



Kurzprofil Kirkland Lake Gold Ltd.:



Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Goldminen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt mehr als drei Goldminen, inklusive Fosterville Gold Mine (Fosterville), die Stawell Gold Mine und die Cosmo Gold Mine. Die Produktionskapazität beläuft sich pro Jahr auf über 200.000 Unzen Gold. (12.12.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Kirkland Lake Gold-Aktienanalyse des Analysten Philip Ker von PI Financial:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Philip Ker vom Investmenthaus PI Financial in Bezug auf die Aktien des Goldminen-Betreibers Kirkland Lake Gold Ltd. (ISIN: CA49741E1007, WKN: A2DHRG, Ticker-Symbol: NGDA, TSE-Symbol: KL) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Kirkland Lake Gold Inc. habe eine 3-Jahres-Produktionsplanung und eine genauere Guidance für 2019 bekannt gegeben. Die verschiedenen Wachstumstreiber würden weiterhin die Erwartungen übertreffen.Längerfristig rechnen die Analysten von PI Financial mit Aufwärtspotenzial durch ein anhaltendes Wachstum bei Fosterville, regionalen Möglichkeiten bei Cosmo & Maud Creek, einem Neustart der Produktion bei Holloway und einem signifikanten Produktionswachstum bei Macassa.Der Produktionsausblick sei zwar besser als angenommen ausgefallen. Die gleichzeitig geplanten etwas höheren Ausgaben würden aber den positiven Effekt einer stärkeren Produktion wieder etwas aufzehren, so der Analyst Philip Ker. Unter dem Strich werde aber das Kursziel von 31,00 auf 33,25 CAD heraufgesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kirkland Lake Gold-Aktie: