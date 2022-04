TSE-Aktienkurs Kinross Gold-Aktie:

Kurzprofil Kinross Gold Corp.:



Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, NYSE-Symbol: KGC) ist ein in Kanada beheimateter Goldminen-Konzern. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten aktiv. Im abgelaufenen Jahr hat sich Kinross Gold insbesondere die Maximierung der Margen und des Free Cash flows, ein disziplinierter Ansatz bei der Kapitalallokation und der Projektentwicklung auf die Fahnen geschrieben. (03.04.2022/ac/a/n)



Nachdem Kinross Gold sich nach eigenen Angaben in exklusiven Verkaufsgesprächen mit einem anderen Konzern bezüglich der Russland-Assets befinde, könnte das Unternehmen zu einem Übernahmekandidaten für Barrick Gold werden. Barrick Gold sei bereits am Dixie-Projekt in Kanada interessiert gewesen, das sich letztlich Kinross Gold einverleibt habe. Zudem habe Kinross Gold zwei Tier-1-Assets, eines in Mauretanien, eines in Brasilien, die zu Barrick Gold gut passen würden. Ein Deal zwischen beiden Konzernen wäre auch im Interesse der Anleger sinnvoll, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.04.2022)