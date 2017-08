Auch wenn der Mittelstand in seiner Gesamtheit den Großteil der Berufsausbildung schultert - bei weitem nicht jedes mittelständische Unternehmen in Deutschland bildet aus. Von den 3,76 Millionen Mittelständlern waren zuletzt 440.000 Ausbildungsunternehmen - das entspricht 11,7%. Grundsätzlich gilt: Je kleiner ein Betrieb ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Lehrlinge in der Belegschaft hat. Bei den Kleinstunternehmen mit weniger als 5 Beschäftigten etwa sind nur 5% ausbildungsaktiv, bei den Mittelständern mit mehr als 50 Mitarbeitern hingegen drei Viertel.



Der Blick auf die Deutschlandkarte zeigt eine unterschiedliche Ausbildungsaktivität im Bundesländervergleich. Spitzenreiter sind Rheinland-Pfalz und das Saarland, wo 18% der kleinen und mittleren Unternehmen ausbilden, gefolgt von Niedersachsen (inkl. Bremen) mit 17% und Nordrhein-Westfalen mit 16%. Die Schlussgruppe bilden die ostdeutschen Flächenländer Sachsen, Thüringen (jeweils 10%) und Mecklenburg-Vorpommern (11%) sowie die Stadtstaaten Berlin (10%) und Hamburg (11%). Die Rangliste lässt sich zum Großteil mit der unterschiedlichen Struktur des Mittelstands in den Ländern erklären: So sind die traditionell in der Ausbildung starken Branchen Verarbeitendes Gewerbe, Bau und Handwerk in Großstädten seltener vertreten, was die hintere Platzierung der Stadtstaaten erklärt. Ein Grund für die Ausbildungsschwäche in Ostdeutschland liegt in der Tatsache, dass es dort mehr Kleinstbetriebe gibt.



"Die regionalen Unterschiede des Mittelstands prägen das Ausbildungsgeschehen in den Bundesländern. Ausbildungsschwache Regionen mit vielen Kleinstunternehmen könnten von mehr Verbundausbildung profitieren, d.h. von der Ausbildung eines Azubis durch mehrere Unternehmen", sagt KfW-Chefvolkswirt Zeuner. "Dies betrifft die ostdeutschen Flächenländer besonders. Allerdings mangelt es gerade dort durch Bevölkerungsrückgänge auch an Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, nicht nur am Angebot."



Die aktuelle Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels ist abrufbar unter: www.kfw.de/kompakt







