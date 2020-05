Tradegate-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

59,02 EUR +0,63% (11.05.2020, 16:56)



NYSE-Aktienkurs Kellogg-Aktie:

63,95 USD +0,42% (11.05.2020, 16:42)



ISIN Kellogg-Aktie:

US4878361082



WKN Kellogg-Aktie:

853265



Ticker-Symbol Kellogg-Aktie:

KEL



Nyse-Symbol Kellogg-Aktie:

K



Kurzprofil Kellogg Company:



Kellogg Company (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) ist ein führender Produzent von essfertigen Getreide-Produkten und anderen Fertiggerichten. Zu den bekanntesten Marken von Kellogg zählen die Kellogg's Cornflakes, Kellogg's Rice Crispies, Kellogg's Frosties oder Nutri-Grain gefüllte Vollkornriegel sowie die Chipsmarke Pringles. Fertigprodukte werden unter den Marken Keebler, Cheez-it, E.L. Fudge, Famous Amos, Ready Chrust, Chips Deluxe und vielen anderen auf den Markt gebracht. (11.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kellogg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Cornflakes-Herstellers Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) unter die Lupe.Vegan-Fleisch sei plötzlich wieder "in" an der Börse. Die Aktie des Fleischersatz-Herstellers Beyond Meat habe in der vergangenen Woche eine famose Kursrally hingelegt und sei auf den höchsten Stand seit Januar geklettert. Indes bewege sich die Kellogg-Aktie kaum. Dabei habe der US-Konzern ein Ass im Ärmel, das vom Veggie-Boom mehr profitieren könnte als Beyond Meat. Die Kellogg-Tochter Morningstar Farms spiele seit Jahren eine große Rolle in dem stark wachsenden Markt und überzeuge mit einem sehr breiten Angebot und teilweise günstigeren Preisen als Beyond Meat.Nehme man das KUV des berühmten Konkurrenten als Maßstab, ergebesich eine Bewertung für Morningstar Farms von 8 Mrd. USD. Das bedeute, der restliche Kellogg-Konzern (Corn Flakes, Pringles, Cheez-it) wäre nur 13,8 Mrd. USD wert, was gerade einmal dem einfachen Jahresumsatz entspräche.Setze sich der Preisanstieg wegen Angebotsknappheit bei Fleisch in den USA fort, werde die Nachfrage nach veganen Ersatzprodukten weiter anziehen. Früher oder später sollte der Markt auch auf Kellogg und seinen Schatz Morningstar Farms stoßen. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 70 Euro. Der Stopp sollte bei 48 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2020)Börsenplätze Kellogg-Aktie:Xetra-Aktienkurs Kellogg-Aktie:59,50 EUR +2,23% (11.05.2020, 15:52)