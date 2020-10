Als Folge desjährlichen Defizits in der US Handels- und Leistungsbilanz steige die Verschuldung der USA im Ausland immer weiter an. Dadurch würden die USA immer mehr an internationaler Bedeutung und Einfluss verlieren. Entgegen aller Sanktionen habe sich die Netto-Investment-Position der USA gegenüber dem Rest der Welt immer noch nicht gebessert, sondern sogar unerwartet verschlechtert.



Am Ende des Q2/2019 hätten laut BEA die amerikanischen Schulden im Ausland die Guthaben um den noch nie verzeichneten Rekordwert von USD 13,5 Billionen übertroffen. Der bisherige Schuldenrekord von USD 9,93 Billionen am Ende des Q1/2020 sei nachträglich kräftig auf ein Minus von USD 12 Billionen korrigiert worden.



Die US-Guthaben hätten sich auf USD 28,87 Billionen erhöht, die Verbindlichkeiten auf USD 41,92 Billionen. Der Anstieg sowohl bei den Guthaben als auch bei den Verbindlichkeiten betreffe insbesondere Portfolioinvestments und Direktinvestments. Ausländer würden mehr Aktien und Immobilien in den USA halten als umgekehrt. Die Bemühungen von Präsident Trump um eine Verbesserung der Auslandsposition der US-Volkswirtschaft durch Eingriffe in den Außenhandel mittels Sanktionen hätten, zumindest bisher, keinen Erfolg gehabt. An den Devisenmärkten könnten diese Daten auf weitere Sicht Druck auf die US-Valuta ausüben.



Die Finanzmärkte müssten sich auf eine Verschärfung der Handelsbarrieren einstellen. Die von den Börsen erhoffte Entwarnung sei ausgeblieben. Die Verschlechterung der Netto-Auslandsverschuldung der USA sei nicht allein auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen. Von ihr seien so gut wie alle Länder betroffen. Die weltweite Verschuldung der Staaten sei auf den Rekordwert von 100% gestiegen.



Die volkswirtschaftlichen Daten der USA stünden nicht im Einklang zur relativen Stabilität des USD. Längerfristig müsse mit einem Kurs von Euro 1,20 und mehr gerechnet werden. Der Ausgang der US-Wahlen könnte erneut die Devisenmärkte in Turbulenzen setzen. (Ausgabe vom 16.10.2020) (19.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Unserer Wirtschaft geht es sehr gut!", urteilte PräsidentTrump nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus. "Wir sind weltweit führend in der wirtschaftlichen Erholung", betonte er. Im Außenhandel jedenfalls kann mit den soeben veröffentlichten Zahlen per Ende August davon noch keine Rede sein, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Von Januar bis Juni 2020 seien die US-Exporte um 25% gefallen. Das Handelsbilanzdefizit sei um 20% gestiegen. Davon seien 41,3% auf den Handel mit medizinischen Produkten entfallen.Als Folge sei das Defizit der US-Leistungsbilanz entsprechend weiter angestiegen von USD 111 Mrd. im ersten Quartal auf USD 170 Mrd. im zweiten Quartal. Für das gesamte Jahr 2020 sei wieder ein Defizit von ca. USD 400 bis 500 Mrd. zu erwarten. In dieser Größenordnung verharre es schon jahrelang. In % des BIP dürfte das Defizit in der Leistungsbilanz in 2020 bei 2,5% und in 2021 bei 3,0% ausfallen. Zum Vergleich liege der Überschuss in der Leistungsbilanz in Deutschland schätzungsweise in 2020 und in 2021 bei 6,5%. In der Eurozone sei die Bilanz etwa ausgeglichen. Die Vorwürfe der USA würden sich hauptsächlich auf Deutschland und China richten. Der internationale Handelskrieg setze sich weiter fort und bremse die Weltwirtschaft.