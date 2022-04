- Gleichzeitig bleibe Kazatomprom der weltweit führende Anbieter mit den wettbewerbsfähigsten Preisen auf dem Markt, der Zugang zu "erneuerbaren" Uranquellen habe, die fast ausschließlich in Kasachstan zu finden seien.



- Ein möglicher Wandel in der europäischen Energiepolitik könnte zur Wiederinbetriebnahme und sogar zum Bau neuer Kernkraftwerke in Europa führen, und die Lieferungen westlicher Produzenten könnten die Nachfrage nicht decken.



- China und Indien, die bis 2031 22.480 MW Kernkraft erzeugen wollten, könnten in Zukunft die wichtigsten Märkte für Kazatomprom werden. In den letzten drei Jahren hätten sich die Uraneinfuhren von Kazatomprom nach Indien auf insgesamt 4.557 t belaufen gegenüber 2.988 t, die vom zweitgrößten Bergbauunternehmen der Welt, der kanadischen Cameco, eingeführt worden seien.



- Indien plane die Inbetriebnahme von 4 neuen Kernreaktoren noch in diesem Jahr und von 36 neuen Reaktoren bis 2028, von denen einige bereits eine Baugenehmigung erhalten hätten.

29,95 EUR +9,51% (08.04.2022, 13:50)



US63253R2013



A2N9D5



0ZQ



Kurzprofil NAK Kazatomprom OA:



NAK Kazatomprom OA ist ein in Kasachstan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Uranbergbau tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Gewinnung von Uran in Lagerstätten in Kasachstan. Zu den Tätigkeiten des Unternehmens gehören die Gewinnung von Natururan, die Umwandlung und Herstellung von Urandioxid-Brennstoffpellets sowie die Produktion von Tantal-Niob und Beryllium. Das Unternehmen ist auch in der Stromerzeugung aus fossilen und nuklearen Brennstoffen sowie in der Entwicklung wissenschaftlicher Projekte tätig. Das Unternehmen ist über mehrere Tochtergesellschaften tätig, darunter Appak TOO, Karatau TOO, SP KATKO TOO, SP AKBASTAU AO und Korgan TOO. (08.04.2022/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kazatomprom-Aktie steigt aufgrund des Exportwachstums - AktiennewsKazatomprom (ISIN: US63253R2013, WKN: A2N9D5, Ticker-Symbol: 0ZQ) ist der größte Uranproduzent der Welt und an der Londoner Börse notiert, so die Experten von XTB.Im Jahr 2021 seien auf das Unternehmen fast 40% des gesamten Rohstoffangebots der Welt entfallen. Die angespannte politische Lage in Kasachstan, der Krieg in der Ukraine und das Streben nach Energieautarkie, das im US-Senat immer mehr Anhänger finde, hätten dem Unternehmen in letzter Zeit Probleme bereitet:- Kasachstan habe die beiden Separatistenrepubliken Luhansk und Donezk im Donbass nicht anerkannt und sich auch nicht bereit erklärt, Russland militärische Hilfe zu leisten, das die Regierung in Astana darum gebeten habe.- Kazatomprom könne aufgrund der strategischen Lage Kasachstans im Rahmen der Pekinger Initiative "Ein Gürtel und eine Straße" auf die Unterstützung Chinas zählen und sei nach wie vor Chinas Hauptauftragnehmer für die Lieferung von Uran, das zur Herstellung von Kernbrennstoff benötigt werde.- China plane den Bau von mehr als 150 Kernreaktoren in ganz Eurasien bis 2030. Der Bau einer solchen Anzahl von Reaktoren würde einen massiven Anstieg der Produktion und der Nachfrage nach Uran nach sich ziehen.- Die USA würden versuchen, sich aus der Abhängigkeit von der Versorgung mit strategischen Rohstoffen zu befreien, indem sie auf die "Inlandsproduktion" setzen würden, d.h. auf den Ausbau der heimischen Produktion. Diese Tendenz sei unter anderem in den USA zu beobachten, die bisher bei Uran und Kernbrennstoff vollständig von ausländischen Quellen abhängig geesen seien (hauptsächlich Kazatomprom und angereichertes Uran von der russischen Rosatom).- Die Änderung der Politik gegenüber Uranimporten in den USA und das diskutierte Embargo für russisches angereichertes Uran hätten zu Rückgängen bei Kazatomprom und zu Zuwächsen bei nordamerikanischen Bergbauunternehmen geführt, vor allem bei der Uranium Energy Corp., die auf Rekordvorkommen in Wyoming gestoßen sei.