Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Immer wieder wird die Theorie der Kaufkraftparität (KKP) als Referenz für das "ideale" Kursniveau von Devisen beschrieben, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Allein bei bonitätsschwachen Ländern mit hoher Inflationsrate scheine die KKP vereinzelt relevant zu sein, vor allem in Kombination mit einem strukturellen Leistungsbilanzdefizit. Dies ergebe sich unter anderem daraus, dass eine hohe Inflation schnell zu internationalen Wettbewerbsverlusten führe und damit ein größeres Leistungsbilanzdefizit zur Folge habe. Das stimme Kapitalgeber skeptisch und sorge für Kapitalabflüsse, was eine Abwertung einleite und somit einen gewissen Gleichlauf zwischen Inflation und Devisenkursdynamik sicherstelle.Für bonitätsstarke Länder oder Länder mit Leistungsbilanzüberschuss bzw. niedriger Inflation sei eine Einschätzung der Devisenkursentwicklung auf Grundlage von relativen Inflationsdynamiken hingegen nicht zielführend, da kein empirischer Zusammenhang nachweisbar sei. Es gebe also keinen Grund, angesichts des unverkennbar höheren Big Mac-Preisniveaus in der Schweiz eine bedeutende Abwertung des Franken zu erwarten. (18.04.2018/ac/a/m)