Tradegate-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

16,25 EUR -0,91% (28.01.2021, 16:39)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

16,00 EUR -1,23% (28.01.2021, 17:35)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Deutschland Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wien-Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Die rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kapsch TrafficCom erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 731,2 Mio. EUR. (28.01.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol Deutschland: BZ6, Wien-Ticker-Symbol: KTCG) unter die Lupe.Kapsch TrafficCom wolle sich mit der Strategie 2027 neu ausrichten und den Sprung vom Infrastrukturanbieter zum Verkehrsdienstleister in einem technologisch immer vernetzteren Umfeld schaffen. Das Umsatzziel 2027 sei ambitioniert, es würden mehr als EUR 1 Mrd. angestrebt.Während im heurigen Jahr noch die Restrukturierung verdaut werde, blicke das Management in seiner Strategie 2027 nach vorne und richte das Unternehmen neu aus. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung intensiviere Kapsch TrafficCom den Übergang vom Infrastrukturanbieter zum Service-Anbieter in einer vernetzteren Welt, weg von physischer Infrastruktur hin zu Apps, Sensoren und satellitenbasierter Kommunikation, welche die Mautsysteme effizienter, nutzerfreundlicher und insgesamt auch einbringlicher machen sollten.Das Verkehrs- und Nachfragemanagement wiederum werde getrieben von der Notwendigkeit den Straßenverkehr zu steuern und im Sinne der Klimafreundlichkeit zu reduzieren, alles mithilfe neuer Konnektivitätstechnologien. Am Ende dieses Evolutionsprozesses im Jahr 2027 strebe Kapsch TrafficCom einen Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd. an und wolle eine EBIT-Rentabilität von mehr als 10% erreichen.Die Analysten würden die Neuausrichtung hin zu einem integrierten Service- und Plattformanbieter begrüßen, würden aber angesichts der erst für später anvisierten Ergebnissteigerung und der jüngsten Kursrally keine neuen Impulse für den Aktienkurs sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie: