Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die erneute Verkaufspanik angesichts weiter steigender Corona-Infektionen und eines kollabierenden Rohölpreises, konnte auch trotz der überraschend positiven Daten zum Wachstum der deutschen Industrieproduktion im Januar - plus 3 Prozent im Vergleich zum Vormonat - nicht aufgehalten werden, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Immer stärker würden nun auch die USA in den Blickpunkt rücken, denn die dortige Fracking-Industrie brauche höhere Notierungen, um kostendeckend zu produzieren. Die Befürchtung sei, dass bei anhaltend niedrigen Rohölpreisen im ölproduzierenden Sektor die Kreditausfälle oder Unternehmenspleiten zunehmen würden. Zu dem Corona-bedingten globalen Angebots- und Nachfrageschock komme somit für Erdöl-produzierende Staaten eine weitere Belastung durch die Uneinigkeit zwischen der OPEC und Russland und den dadurch massiv gefallenen Ölpreisen hinzu. Damit würden die Erwartungen an die Notenbanken steigen, unterstützend einzugreifen.



Nach der aktuellen "Not-Zinssenkung" der FED um 50 Basispunkte stehe in dieser Woche die EZB im Fokus. Viele Marktteilnehmer würden eine weitere Absenkung des mit derzeit -0,5 Prozent p.a. ohnehin schon negativen Einlagenzinssatzes für Banken erwarten. In einer Phase mit konjunkturell bedingt zu erwartenden steigenden Kreditausfällen würde dieser die Ertragslage der Banken jedoch weiter belasten und dürfte der Konjunktur kaum helfen. Es bleibe zu bezweifeln, dass dies die Kapitalmärkte beruhigen würde. (10.03.2020/ac/a/m)



