Diese pragmatische Herangehensweise an die Situation könnte sich allerdings schnell ändern: "Die Zeit wird natürlich kommen, wenn die Märkte ihre Fähigkeit zur Prognose (oder gar Extrapolation!) wiedererlangen", sei Melman überzeugt. "Das Problem besteht darin, zu wissen, wann genau dieser Zeitpunkt kommen wird. Es ist daher wichtig, die kurzfristige taktische Allokation nicht mit strategischem Portfoliomanagement zu verwechseln."



Kurzfristig sei die Perspektive nach Ansicht des Experten gut: Erstens sei massive finanzielle und steuerliche Unterstützung bereitgestellt worden. Zweitens würden die Länder ihre Lockdown-Beschränkungen lockern, ohne dass es bislang zu größeren Vorfällen komme, die die Wirtschaft erneut bedrohen könnten. Drittens bestehe wieder Hoffnung, dass ein Impfstoff entdeckt werde (wenn auch nicht kurzfristig). Und viertens solle eine (jedenfalls theoretisch) von der Europäischen Kommission unterstützte deutsch-französische Initiative das Risiko einer zweiten Infektionswelle in Europa minimieren. "Wir müssen die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiterhin beobachten. Es besteht dabei das Risiko, dass die beiden rivalisierenden Nationen Phase 1 ihres Handelsabkommens abbrechen könnten", gebe Melman zwar zu bedenken. Doch insgesamt betrachtet gehe es weltweit bergauf.



Da es mehrere mögliche Szenarien gebe, seien Melman und seine Kollegen gegenwärtig nicht in der Lage, die erwarteten Verbesserungen zu extrapolieren oder konkret vorherzusagen, wann die Unternehmen wieder zur Tagesordnung übergehen könnten. "Die Rivalität zwischen den USA und China wird den Welthandel und Strategien der Unternehmen weiterhin schwer belasten", sei er überzeugt. So hätten Analysten aufgehört, sich zu fragen, ob das Handelsabkommen zwischen den beiden Nationen überhaupt in eine neue Phase eintreten werde.



Hinzu komme nach Ansicht des Experten: Die Unternehmen würden mit deutlich mehr Schulden und erodierten Gewinnmargen aus der laufenden Krise herauskommen, während sie normalerweise Rezessionen dazu genutzt hätten, ihre Profitabilität zu verbessern. Auch seien für 2021 nicht nochmals fiskalpolitische Stimuli wie im laufenden Jahr zu erwarten. Und auch das Thema des britischen EU-Ausstiegs werde laut Melman wieder auf die Tagesordnung zurückkehren, da die Verhandlungen zwischen der EU und dem Königreich in einer Sackgasse stecken würden. "Das erhöht das Risiko eines harten Brexits zum Jahresende", so Melman. Vor diesem Hintergrund sei es derzeit unmöglich, über die kurzfristigen Effekte hinausgehend vorherzusagen, wie sich die Situation langfristig auf die Finanzmarktteilnehmer auswirke. Klar sei jedoch: Böse Überraschungen seien weitaus wahrscheinlicher als gute.



Angesichts der guten Liquiditätslage und der kurzfristigen wirtschaftlichen Verbesserungen gewichtet Edmond de Rothschild Asset Management risikobehaftete Anlageformen aktuell nur etwas geringer als in normalen Phasen. "Da Investoren naturgemäß während der Pandemie defensive Märkte bevorzugen, haben wir den Anteil von US-Aktien zugunsten europäischer Aktien reduziert", erkläre Melman. Dies geschehe in der Hoffnung, dass die Portfolios vom kurzfristigen Wirtschaftsaufschwung und der Eindämmung des Risikos in Europa profitieren würden. Dabei handele es sich um einen taktischen Schritt.



"Wir wollen keine unnötigen Risiken eingehen, und die jüngsten Kursanstiege haben uns erst recht wachsam gemacht", sage Melman. "Obwohl die nähere Zukunft positiv aussieht, sind die Gefahren nicht verschwunden - und die Märkte liefern uns noch immer keine wirkliche Zukunftsvision." (Ausgabe vom 10.06.2020) (11.06.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - "Als der US-Ökonom Paul Samuelson scherzte, dass der Markt neun der vergangenen fünf Rezessionen vorausgesagt hat, haben wir alle gelacht", sagt Benjamin Melman von Edmond de Rothschild Asset Management.Nach Ansicht des Global Chief Investment Officers der französischen Fondsgesellschaft stecke viel Wahrheit in diesem ironischen Satz. Marktteilnehmer würden gern Prognosen abgeben und für diese bisweilen auch extreme Herleitungen nutzen. Doch während der Wirtschaftskrise der vergangenen Monate sei genau das Gegenteil eingetreten.Als die Investoren erkannt hätten, dass die Ausbreitung des Corona-Virus viel globaler gewesen sei als zunächst angenommen (und dass sie nicht genug darauf geachtet hätten, als die ersten Fälle in Asien entdeckt worden seien), seien die Märkte zusammengebrochen. Besserung sei erst eingekehrt, als die Federal Reserve eine große - quasi unendliche - quantitative Lockerungspolitik angekündigt habe. "In den ersten Wochen dieser Erholung richteten wir unser Augenmerk sofort auf die beiden Segmente, die den Aktienmarkt am ehesten würden outperformen können: Technologie und Gesundheitswirtschaft", sage Melman. Denn die Pandemie habe die Ausgabenbereitschaft für genau diese zwei Bereiche beflügelt.