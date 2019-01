Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während sich die Industrieproduktion in der Eurozone im Trend des vergangenen Jahres deutlich verschlechtert hat, scheint die Nachfrage nach Industriegütern in den USA weiter sehr solide zu sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe der entsprechende ISM-Index mit 59,3 Punkten im November nach wie vor auf einem historisch hohen Niveau notiert, auch wenn der zyklische Rekordstand aus dem August von 61,3 Punkten nicht mehr erreicht werden dürfte. Trotz eines erwarteten Rückgangs auf 58,2 Punkten wäre der Optimismus auch im Dezember noch ausgeprägt und würde auf eine anhaltende Expansion der US-Industrieproduktion hindeuten. In der Eurozone habe der entsprechende PMI im Dezember von 51,8 auf 51,4 Punkte nachgegeben. Während die US-Industrie stark abhängig von der Binnennachfrage sei, hänge das Wohl der hiesigen Unternehmen stärker vom Wachstum des globalen Handels ab, das sich zuletzt deutlich abgekühlt habe.



Sollte die Stimmung bei den US-Unternehmen relativ stabil bleiben, dürfte dies den US-Dollar weiter stützen. (03.01.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >