Sollte die Marktvolatilität nachlassen und die Entwicklung der Zinserhöhungen konkreter werden, könnten die Börsengänge wieder anziehen. In der Zwischenzeit gebe es Grund zu der Annahme, dass viele Bereiche des Sektors überverkauft seien. Anfang 2022 seien bemerkenswerte 16% der in den USA börsennotierten Biotech-Unternehmen unter dem Bestand an liquiden Mitteln in ihren Bilanzen gehandelt worden, mehr als während der Aktienbaisse von 2002 und 2008 (8% bzw. 11%). Und Ende Februar hätten die Bewertungen für Large-Cap-Biotech-Unternehmen deutlich unter ihrem langfristigen Durchschnitt sowie unter dem Durchschnitt des breiteren Aktienmarktes gelegen.



Trotz des Kursrückgangs bei Biotech-Aktien würden die Innovationen in diesem Sektor weiter zunehmen. Im vergangenen Jahr sei mehr als die Hälfte der von der FDA zugelassenen Arzneimittel als First-in-Class eingestuft worden, d. h. die Wirkmechanismen der Medikamente würden sich von bestehenden Therapien unterschieden. Fast drei Viertel (74%) hätten eines oder mehrere beschleunigte Entwicklungs- und Prüfverfahren genutzt, die Arzneimitteln vorbehalten seien, die das Potenzial hätten, den Standard der medizinischen Versorgung erheblich zu verbessern.



Entscheidend sei, dass die Medikamentenentwicklung weiter voranschreite. Nach Angaben des IQVIA-Instituts würden sich weltweit mehr als 6.000 Medikamente in der aktiven Entwicklung befinden, 68% mehr als 2016. Die Finanzierung sei üppig: 2020 hätten Biotech- und Pharmaunternehmen Risikokapitaltransaktionen in Höhe von 27 Mrd. US-Dollar verzeichnet, gefolgt von 38 Mrd. US-Dollar 2021. Large-Cap Unternehmen der Biopharmabranche hätten im vergangenen Jahr eine Rekordsumme von 133 Mrd. US-Dollar für Forschung und Entwicklung ausgegeben - ein Anstieg von 44% gegenüber 2016. Dennoch seien vor allem Small- und Mid Cap-Biotechunternehmen für die meisten Substanzen in der Pipeline verantwortlich, während Großunternehmen bei vielen umsatzstarken Medikamenten mit einem drohenden Patentverlust konfrontiert seien.



Es sei daher wahrscheinlich, dass diese Branchenriesen, die über große Bargeldreserven verfügen würden, in den kommenden Jahren versuchen würden, ihre Produktportfolios durch M&A (Fusionen und Übernahmen) oder strategische Partnerschaften zu ergänzen. Es werde geschätzt, dass 2022 18 Pharmaunternehmen über ein Gesamtvermögen von etwa 1,7 Billionen US-Dollar verfügen werde, das für Übernahmen zur Verfügung stehe, darunter mehr als 500 Milliarden US-Dollar in bar.



Es bleibe abzuwarten, was einen Aufschwung in der Biotechnologie auslösen werde, ob ein Anstieg bei M&A, eine klare Reform der Arzneimittelpreise oder etwas anderes. Die Experten würden jedoch wissen, dass der XBI nach dem Tiefstand der letzten elf Rückgänge von mindestens 20% in den folgenden zwölf Monaten eine durchschnittliche Rendite von 50% erzielt habe. Darüber hinaus würden die Renditen von Large-Cap-Biotechs langfristig mit den Umsätzen aus dem Arzneimittelgeschäft korrelieren. Da die Nachfrage im Gesundheitswesen steige und die Preise für Pharmazeutika stabil bleiben würden - vor allem, weil immer mehr Medikamente den Behandlungsstandard revolutionieren würden - werde von 2020 bis mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9% gerechnet.



In dieser für den Biotech-Sektor schwierigen Zeit sei man sich bewusst, dass es einige Unternehmen leichter haben könnten als andere, das aktuelle Marktumfeld zu meistern. Unternehmen mit erheblichen Umsätzen/Gewinnen, niedrigeren Multiplikatoren und/oder kurzfristigen Projekten in der Pipeline könnten besser positioniert sein als Unternehmen in einem früheren Stadium, die weniger liquide seien. Starke Bilanzen könnten ebenfalls zu günstigen Bewertungen beitragen. Langfristig würden die Experten das Wachstumspotenzial des Sektors nach wie vor positiv sehen und seien davon überzeugt, dass der aktuelle Abschwung - wie viele andere vor ihm - eines Tages einer Erholung weichen werde. (08.04.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Für die jüngste Talfahrt der Biotech-Werte gibt es verschiedene Gründe, so Andy Acker, CFA, Global Life Sciences und Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Zum einen habe der Markt auf die zahlreichen Börsengänge reagiert, die durch geldpolitische Anreize und die Begeisterung über die historische Corona-Reaktion der Branche angeheizt worden seien und die Bewertungen von Unternehmen in der Anfangsphase in die Höhe getrieben hätten. Zum anderen sei der Markt nicht nur durch einen erneuten Vorstoß für eine Reform der Arzneimittelpreisgestaltung in den USA beeinflusst worden, sondern auch durch die Abwesenheit eines amtierenden Kommissars bei der Food and Drug Administration (FDA). Das könnte zu unerwarteten regulatorischen Entscheidungen beigetragen haben. Und schließlich habe die Erwartung steigender Zinssätze zu einer Rotation aus Anlagen mit längeren Laufzeiten geführt, einschließlich Biotech.Die Experten würden glauben, dass viele der Widrigkeiten des Sektors langsam nachlassen würden. Vorschläge, die es der US-Regierung erlauben würden, über Arzneimittelpreise zu "verhandeln", seien zurückgefahren worden und würden in ihrer jetzigen Form nur eine kleine Anzahl von Medikamenten betreffen, die kurz vor dem Ende der Exklusivitätsfrist stünden. Die Verabschiedung des Gesetzes könnte auch einen Unsicherheitsfaktor für den Sektor ausräumen.Der IPO-Boom im Biotech-Sektor der Jahre 2020 und 2021 sei angesichts der Volatilität der Märkte und des Kurswechsels hin zu einer strafferen Geldpolitik zum Stillstand gekommen. Eine gewisse Korrektur sei wahrscheinlich fällig gewesen: In den vergangenen zwei Jahren hätten private Unternehmen Börsengänge oft nur wenige Monate nach der letzten privaten Transaktion abgeschlossen, während der übliche Zeitrahmen bei einem Jahr liege, und hätten dabei Aufschläge von 50% bis 100% oder mehr erzielt. Darüber hinaus seien immer mehr Unternehmen bereits in den frühen Phasen ihrer Produkt-Entwicklung an die Börse gegangen, was die Risiken bei der Umsetzung und die Zeitspanne bis zur Rentabilität für die Investoren erhöht habe.