Hannover (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche schien die Stoßrichtung für die nächsten Wochen am Ölmarkt bereits vorgezeichnet, so Markus Schweizer und Niklas von Perbandt von der NORD/LB.Die Vorzeichen hätten sich aber am Samstag mit einem Stich ins Herz der saudi-arabischen Ölproduktion gedreht. Nach einem Angriff der jemenitischen Houthi-Rebellen auf die größte nationale Ölraffinerie und ein wichtiges Ölfeld liege die aktuelle saudische Förderleistung 5,7 Mio. bpd unter Normalniveau. Dies entspräche etwa 5% des globalen Ölkonsums und habe die Preise am Montagmorgen zeitweilig um bis zu 20% ansteigen lassen. Gleichwohl gehe das Energieministerium in Riad bei dieser ungeplanten Angebotsverknappung nur von einem vorübergehenden Effekt aus, welcher bis zur Reparatur der betroffenen Infrastruktur durch die Einspeisung vorhandener Ölreserven in den Markt kompensiert werden solle. Auch US-Präsident Trump habe bereits mit seiner Ankündigung, die Freigabe von nationalen US-Ölreserven im Falle von Engpässen genehmigen zu wollen, versucht, Druck von den Ölpreisen zu nehmen. Das US-Energieministerium wolle hier ihre möglichen Aktivitäten sehr eng mit der IEA in Paris abstimmen.In den nächsten Wochen dürfte der Ölpreis sehr sensibel auf Informationen, hinsichtlich Dauer und Umfang des Ausfalls sowie der Fähigkeit zur Kompensation der Produktionslücke, reagieren. Ebenso schüre dieser Angriff die Sorgen vor einer Eskalation der Gewalt in der Region, was der aggressive Tonfall von Trump und Außenminister Pompeo bereits befürchten lasse. In der Folge würden die Analysten der NORD/LB daher von einer Erhöhung der Risikoprämien und einem Preis von rund USD 65 pro Barrel Brent in den nächsten Wochen ausgehen. (Ausgabe 38 vom 16.09.2019) (17.09.2019/ac/a/m)