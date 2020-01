Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,24 EUR +1,12% (02.01.2020, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,305 EUR +1,76% (02.01.2020, 11:56)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (02.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S sei in den vergangenen Monaten arg unter die Räder gekommen. Doch am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres würden die Anteile des Düngemittel- und Salzproduzenten zu den stärksten Titeln im HDAX zählen. Was seien die Gründe hierfür?Um einen sei es natürlich auch schlicht und ergreifend die Wette vieler Investoren darauf, dass - wie es in der Vergangenheit schon oft geschehen sei - die jeweiligen Verlierer des Vorjahres zunächst stark in ein neues Börsenjahr starten würden.Zum anderen seien es aber auch konkrete Entwicklungen im Agrarbereich. So hätten etwa die Preise für Weizen oder Soja ihren Aufschwung auch an den letzten Handelstagen des Jahres 2019 fortgesetzt. Zahlreiche Experten hätten sich zuversichtlich geäußert, dass die lange Zeit verschmähten Soft Commodities 2020 wieder einmal deutlich anziehen könnten. Die Gründe hierfür lägen auf der Hand: So würden Weizen & Co derzeit ungünstige Witterungsbedingungen nach oben getrieben - allen voran etwa in Australien (dem sechstgrößten Weizenproduzenten), wo die Farmer unter der anhaltenden Trockenheit leiden würden.Nach und nach hätten sich zuletzt offenbar auch immer mehr institutionelle Investoren im Bereich der Agrarrohstoffe positioniert. Schließlich sei diese Asset-Klasse anders als etwa Anleihen, Immobilien oder Aktien noch relativ "günstig".Bei der Aktie von K+S seien vorerst natürlich weiterhin vor allem starke Nerven gefragt. Doch wer Mut besitzt, kann durchaus darauf setzen, dass es nach den zum Teil dramatischen Kursverlusten der vergangenen Monate nun zu einer Gegenbewegung beim MDAX-Titel kommt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte dabei bei 8,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link