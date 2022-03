Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (03.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Weiterhin bleibe die Nervosität an den Märkten hoch. Zahlreiche Qualitätstitel würden nach wie vor stark unter der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine leiden. Dagegen würden sich Aktien aus dem Agrarbereich weiterhin in einer sehr starken Verfassung präsentieren. So hätten die Anteile von K+S zuletzt kräftig zugelegt.Denn die Preise für zahlreiche Agrarrohstoffe würden weiter anziehen - und dementsprechend hoch seien derzeit auch die Kalipreise. Dies spiele natürlich den Produzenten von Kali & Co voll in die Karten - wie etwa K+S.Seit Erstempfehlung im AKTIONÄR sei die K+S-Aktie nun knapp 120 Prozent gestiegen. Dennoch sei der Titel immer noch mit einem KBV von 0,9 bewertet.Das KGV für das laufende Jahr belaufe sich auf gerade einmal 6. Für 2023 würden die meisten Analysten mit einem Rückgang der Kalipreise und dementsprechend niedrigeren Gewinnen bei K+S rechnen. Das KGV dürfte den Expertenschätzungen zufolge dann aber immer noch moderate 13 betragen.Anleger können beim MDAX-Titel weiterhin dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Um zumindest einen Teil der angelaufenen Gewinne zu sichern, sollte der Stoppkurs nun auf 16,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 03.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link