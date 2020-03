XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,226 EUR -1,06% (16.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,178 EUR -6,30% (16.03.2020, 19:08)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (16.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Drama gehe weiter: Die Aktie von K+S sei im heutigen Handel erneut unter Druck geraten und in der Spitze bis auf 4,50 Euro gesunken. So wenig habe für die Anteilscheine des Düngemittel- und Salzproduzenten zuletzt im Jahre 2003 bezahlt werden müssen. Einige Experten würden den Kursrutsch aber mittlerweile für deutlich übertrieben halten.So beziffere die Commerzbank den fairen Wert der K+S-Aktie immerhin noch auf 7,50 Euro (zuvor habe das Kursziel noch bei 10,50 Euro gelegen). Analyst Michael Schäfer stufe die MDAX-Titel unverändert mit "hold" ein. Er lobe den Beschluss, die Salzsparte komplett zu verkaufen, um damit die hohen Schulden zu reduzieren. Schäfer betone aber, dass der schwache Cashflow ein Thema bleiben dürfte.K+S befinde sich weiterhin in einer sehr schwierigen Situation. Es dürfte spannend werden, ob der geplante Verkauf der Salzsparte ausreiche, um die hohen Schulden ausreichend deutlich zu reduzieren oder ob es noch weitere Maßnahmen wie etwa eine Kapitalerhöhung geben müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: