Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,415 EUR +0,14% (15.01.2020, 11:13)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss. (15.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie arbeite weiterhin an der Bodenbildung nach dem heftigen Kursrücksetzer im zweiten Halbjahr 2019. Viele Anleger würden sich fragen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg gekommen sei.Von den 26 Analysten, die sich regelmäßig mit der K+S-Aktie befassen würden, würden derzeit zehn den Kauf der KS+Aktie empfehlen. Für 13 Analysten sei das Papier des Kasseler Konzerns eher eine Halteposition, nur drei würden zum Verkauf raten. Bemerkenswert sei aber, dass das durchschnittliche Kursziel trotz zahlreicher Senkungen im Zuge der erneuten Produktionskürzung mit aktuell 13,38 Euro immer noch satte 30% über dem aktuellen Kursniveau liege.Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die günstig bewertete K+S-Aktie seien nach wie vor gut. Kurzfristig würden jedoch die anhaltend niedrigen Kalipreise belasten. Weitere Risikofaktoren seien die hohe Verschuldung und das angeschlagene Chartbild. Daher sollten aktuell nur mutige Anleger zugreifen und ihr Investment mit einem Stopp bei 8,50 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2020)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:10,425 EUR +0,58% (15.01.2020, 11:01)