Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,59 EUR +1,12% (30.09.2019, 15:12)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (30.09.2019/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Zwei unternehmensspezifische Faktoren sollten K+S im laufenden Jahr eigentlich nach vorne bringen: der Ausbau der Produktion am neuen Standort in Kanada und die gelösten Probleme mit der Abwasserentsorgung am Stammwerk an der Werra. Nach einer positiven Entwicklung im ersten Halbjahr (Umsatz +8,1% auf 2,1 Mrd. Euro, EBITDA +17% auf 400 Mio. Euro) habe das Management die Prognosespanne für den operativen Gewinn daher von 700 bis 850 Mio. Euro auf 730 bis 830 Mio. Euro eingegrenzt. Doch nun mache die Marktentwicklung dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Auch bedingt durch einen Importstopp von China für Kaliumchlorid gebe es derzeit Überkapazitäten im Düngemittelmarkt. K+S kürze daher die Produktion um 300 Tsd. Tonnen, was das EBITDA mit 80 Mio. Euro belasten werde. So kurz nach der Prognosebestätigung sei das eine herbe Enttäuschung.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben daher im Musterdepot die Reißleine gezogen. Das Kursziel laute 25,00 Euro. (Ausgabe 38 vom 28.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:12,575 EUR +0,72% (30.09.2019, 14:55)