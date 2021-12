Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,485 EUR +2,89% (02.12.2021, 10:26)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (02.12.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Das Bundeskartellamt habe nach Zugeständnissen von Unternehmensseite das Gemeinschaftsunternehmen REKS (Bündelung der Entsorgungsaktivitäten von K+S und REMEX) genehmigt, womit die Transaktion nach Angaben von K+S nun doch wieder in 2021 vollzogen werden könne. Damit seien die Effekte der REKS-Transaktion (EBITDA: rund 200 Mio. Euro; Barmittelzufluss: ca. 90 Mio. Euro vor Steuern) nun wieder in die Gesamtjahres-Guidance aufgenommen (Hinweis: in der Ad-hoc vom 26.10. seien die REKS-Effekte aus der Guidance "entfernt" worden) und diese entsprechend erhöht worden. Demnach stelle K+S nun für 2021 ein EBITDA von rund 830 (bisher: rund 630) Mio. Euro sowie einen leicht positiven (bisher: ausgeglichenen) freien Cashflow in Aussicht.K+S habe Anfang/Mitte November den Aufbau neuer Geschäftsfelder (speziell genannt Entsorgungslösungen) als dritte Strategie-Säule aufgeführt. Zudem habe die endgültige Prüfungsfeststellung der DPR (bezüglich Konzernabschluss 2019 und Halbjahresabschluss 2020 wegen möglicherweise zu niedrigerer Wertberichtigungen) wesentliche vorläufige Feststellungen nicht aufrechterhalten (Konsequenz: keine Wertberichtigungen nötig). Für Diermeier handle es sich dabei aber nicht um einen "Freispruch" erster Klasse (DPR werfe K+S mangelnde Transparenz bezüglich der Wertansätze vor). Die Kalipreise, eine der wichtigsten Determinanten der Geschäftsentwicklung des Konzerns, hätten seit der letzten Kommentierung des Analysten (am 15.11.) nahezu stagniert. Die (Konjunktur-)Risiken seien seines Erachtens durch Omikron gestiegen.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Rating für die K+S-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 15,50 Euro auf 16,00 Euro angehoben. (Analyse vom 02.12.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:15,515 EUR +0,88% (02.12.2021, 10:13)