Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (12.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Bereits mehrere Male habe die Aktie des Düngemittel- und Salzherstellers K+S versucht, den hartnäckigen Widerstandsbereich zwischen 17,75 und 17,87 Euro zu überwinden - bisher stets vergeblich. Doch im heutigen Handel glücke dem MDAX-Titel endlich der Ausbruch. Bleibe es dabei, könnten sich Anleger weiter positionieren.Denn neben dem nun weiter aufgehellten Chartbild spreche auch die operative Geschäftsentwicklung klar für die Aktie. So dürften Umsätze und vor allem die Gewinne im laufenden Jahr deutlich zulegen.Dies liege vor allem an zwei Gründen: Zum einen stünden die Chancen gut, dass der Konzern nicht erneut so derart stark unter einem historisch trockenen Sommer wie 2019 leiden werde. Zum anderen sorge das neue kanadische Bethune-Werk für eine deutlich höhere Kaliproduktion - bei gleichzeitig günstigen Kosten.Dennoch würden die K+S-Papiere immer noch unter Eigenkapital notieren, was eigentlich nicht gerechtfertigt sei. Ebenso wenig wie der deutliche Bewertungsabschlag im Vergleich zu anderen Düngemitteltiteln wie etwa Nutrien, Yara & Co:"Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf steigende Kurse, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.