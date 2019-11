Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,345 EUR -1,43% (21.11.2019, 09:04)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,495 EUR (20.11.2019)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (21.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei Kursen von 10,50 Euro spekulativ zum Kauf der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Eine Perle am Aktienmarkt sei K+S sicherlich nicht. Der Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden habe noch nie auf der Favoritenliste der "Vorstandswoche" gestanden. Zuletzt hätten die Experten über die Kasseler im Rahmen der Avancen der kanadischen Potash im Jahr 2015 berichtet. Potash habe damals laut K+S 41 Euro je Aktie geboten. Dies zeige "nicht den fundamentalen Wert von K+S und ist nicht im Interesse des Unternehmens", habe einst der ehemalige K+S-Chef Norbert Steiner gesagt. Heute handle die Aktie bei Kursen um 10,50 Euro. Das sei das Kursniveau aus 2005. Peinlich, peinlich! Noch heute werde Steiner von Investoren für seine Ablehnung der Avancen von Potash regelrecht verflucht. Alles Jammern helfe aber nichts. Steiner sei längst Geschichte. Nachdem die Aktie derart zusammengefaltet worden sei, sei sie zumindest einen tieferen Blick wert.An der Spitze des Unternehmens, welches derzeit nur noch mit knapp 2 Mrd. Euro kapitalisiert werde, stehe heute Burkhard Lohr. Er sei im Vorstand seit dem Jahr 2012, seit Mai 2017 agiere er als CEO von K+S. Zu beneiden sei Lohr aber nicht. K+S habe sein Schicksal nämlich nicht in der eigenen Hand. Das Unternehmen klebe stark an der Entwicklung des Kalipreises. Für das weiterhin sehr schwache Marktumfeld für Kaliumchlorid könne Lohr nun wirklich nichts. Noch vor zehn Jahren habe der Preis pro Tonne bei über 900 Dollar gelegen. Heute seien es weniger als 300 Dollar. Die Marktschwäche sei zudem noch durch den Importstopp des Standardprodukts Kaliumchlorid durch China weiter verstärkt worden, weshalb Lohr die Produktion von Kaliumchlorid bis zum Jahresende um bis zu 300 000 Tonnen reduzieren werde. Das habe dramatische Folgen für das EBITDA, welches mit bis zu 80 Mio. Euro zu Buche schlage.Parallel zu dieser Drosselung der Produktion aufgrund des anhaltend schwachen Marktumfelds, werde der Firmenchef weitere Instandhaltungsmaßnahmen an deutschen Standorten im vierten Quartal durchführen. Dadurch reduziere sich die Kaliproduktion im laufenden Jahr zusätzlich um bis zu 200.000 Tonnen. Dies habe einen weiteren Effekt auf das EBITDA von 50 Mio. Euro, der in 2019 den Gewinn belasten werde. Etwas ärgerlich sei lediglich, dass Lohr am 23. September die negativen Effekte für das EBITDA auf bis zu 80 Mio. Euro taxiert habe und jüngst mit dem Q3-Bericht weitere negative Effekte von 50 Mio. Euro "hinterhergeschoben" habe. Das sehe von außen betrachtet alles doch sehr unprofessionell aus.Für das Jahr 2019 rechne Lohr mit einem leichten Umsatzplus auf mehr als 4 Mrd. Euro. Das EBITDA solle sich unter Berücksichtigung der vorbezeichneten Effekte von 606 auf 650 Mio. Euro steigern. Erst Mitte August habe der CEO noch das EBITDA auf 730 bis 830 Mio. Euro beziffert. Der bereinigte freie Cashflow sollte einst mit mindestens 100 Mio. Euro positiv sein und solle nunmehr nur noch "positiv" ausfallen. Insgesamt eine schwere Enttäuschung. Das bereinigte Konzernergebnis werde in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von über 85 Mio. Euro erwartet. Bis zum Jahr 2030 wolle der CEO das operative EBITDA auf 3 Mrd. Euro steigern. Bis dahin sei allerdings sehr viel Zeit. Derzeit glaube dem CEO diese Annahme kein Mensch.Was den Experten missfalle, sei die recht hohe Verschuldung der Gesellschaft. Kurz- und langfristig würden sich die Finanzverbindlichkeiten auf mehr als 3 Mrd. Euro türmen. Addiere man noch Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen hinzu, summiere sich der Schuldenberg auf mehr als 4 Mrd. Euro. Ohne diese Rückstellungen lägen die Nettofinanzverbindlichkeiten per Ende September bei rund 3 Mrd. Euro. K+S beziffere die Nettoverschuldung zum selben Stichtag auf über 4,5 Mrd. Euro. Insgesamt würden die Schulden als sehr hoch erscheinen. Lohr sollte anfangen, stärker auf die Kosten zu achten. Am besten beim Vorstand selbst als auch beim Aufsichtsrat. Insgesamt erscheine die Vergütung des Aufsichtsrats als etwas übertrieben. 2018 immerhin gut 2 Mio. Euro.Aufgrund der unsicheren Situation bei den Kalipreisen und der insgesamt eher mittelprächtigen Bilanz sei K+S keine Value-Aktie. Für Trader sei das Papier nach dem Kursrutsch dennoch sehr spannend. Ein Trigger könnte ein harter Winter sein. K+S habe Auftausalze im Angebot und werde von heftigen Schneefällen in Europa und Nordamerika profitieren.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei Kursen von 10,50 Euro spekulativ zum Kauf. Stoppkurse böten sich ca. 10% unter Einstand an. (Analyse vom 21.11.2019)