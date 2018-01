Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s. (22.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie zeigt sich freundlich! ChartanalyseDas Wertpapier des Rohstoffunternehmens aus der zweiten Reihe K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) zeigt sich zu Wochenbeginn freundlich und testet derzeit seine Vorwochenhochs, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen und mache ein Long-Investment durchaus attraktiv.Ein Blick auf den Chartverlauf seit Anfang 2017 offenbare jedoch noch eine letzte wichtige Hürde, bestehend aus einer mittelfristigen Trendlinie. Bis zu diesem Niveau könne K+S locker noch zulegen, dann aber sollte sich eine volatile Handelsphase mit Ausreißern zur Ober- und Unterseite einstellen. Bis zu diesem Niveau besitze die Aktie aber noch gut 5,16 Prozent Kurspotenzial.Gelinge ein nachhaltiger Kursanstieg der K+S-Aktien über die Vorwochenhochs von 22,59 Euro, so könnte das Wertpapier weiter in Richtung der Oktoberhochs bei 23,34 Euro zulegen. Spätestens an dem Kursniveau von rund 23,50 Euro und der dort verlaufenen mittelfristigen Abwärtstrendlinie sei jedoch mit einem klaren Dämpfer zu rechnen.Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:22,77 EUR +2,75% (22.01.2018, 11:59)