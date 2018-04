Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,63 EUR -2,23% (11.04.2018, 15:40)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die mehr als 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (11.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Branchenstudie die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Dank eines überraschend starken Schlussquartals habe sich die deutsche Chemiebranche im Jahr 2017 noch besser entwickelt als der Verband der Chemischen Industrie (VCI) auf Basis vorläufiger Daten im Dezember 2017 berichtet habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der guten Perspektiven für die Industriekonjunktur in Deutschland und Europa sowie für die Exporte nach Übersee zeige sich die Chemiebranche optimistisch für 2018 und erwarte gute Geschäfte bis in das zweite Halbjahr hinein. Risiken würden aber ein möglicher harter Brexit, stärker werdender Protektionismus und geopolitische Krisenherde darstellen. Strauß sehe aktuell keine Gründe für eine mögliche Outperformance und bestätige daher sein neutrales Rating für den Chemiesektor.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Branchenstudie die Halteempfehlung für die K+S-Aktie mit einem Kursziel von 23 Euro bekräftigt. (Analyse vom 11.04.2018)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:23,68 EUR -2,35% (11.04.2018, 15:43)