Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 12,50 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 12.09.2019 24,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 12.09.2019 20,00 Buy UBS AG Andrew Stott 02.09.2019 16,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 20.08.2019 23,40 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 19.08.2019 17,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 16.08.2019 19,00 Buy Baader Bank Markus Mayer 16.08.2019 17,00 Hold Berenberg Bank Rikin Patel 16.08.2019 19,50 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 15.08.2019 21,00 Kaufen Nord LB Thorsten Strauß 15.08.2019



Börsenplätze K+S-Aktie:



Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,24 EUR -0,68% (16.09.2019, 17:14)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,24 EUR -0,88% (16.09.2019, 17:29)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (17.09.2019/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 24,00 Euro oder 12,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 15. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. August zu entnehmen ist, haben höhere Verkaufszahlen und Kalipreise den Dünger- und Salzkonzern K+S im 2. Quartal angetrieben. Rückenwind habe der gesunkene Eurokurs geliefert, dank dessen von US-Dollar-Erlösen nach der Umrechnung mehr übrig bleibe. Dieser positive Effekt dürfte 2019 Produktionsausfälle wegen einer Instandhaltungspause in kanadischen Kaliwerk sowie die Vorsicht aufgrund des chinesischen Importstopps für Kaliumchlorid mehr als ausgleichen, habe der MDAX-Konzern am 15. August in Kassel mitgeteilt.Konzernchef Burkhard Lohr rechne 2019 daher nun mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 730 bis 830 Millionen Euro, nachdem er bisher 700 bis 850 Millionen angepeilt habe. Die Mitte des neuen Ausblicks von 780 Millionen Euro liege allerdings unter der durchschnittlichen Schätzung von Analysten.Im abgelaufenen zweiten Jahresviertel habe K+S den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 879 Millionen Euro gesteigert. Während der Umsatz über der mittleren Analystenschätzung gelegen habe, sei das operative Ergebnis trotz eines überproportionalen Anstiegs um 24 Prozent auf 130 Millionen etwas niedriger ausgefallen als gemeinhin erwartet. Nach 270 Millionen Euro im ersten Quartal sei in Summe aber immerhin mehr als die Hälfte des mittleren EBITDA-Jahresziels erreicht.Mit dem Gewinnwachstum sei es auch zu einem besseren freien Mittelfluss gekommen: K+S habe in den drei Monaten bis Ende Juni einen so genannten bereinigten Free Cashflow von 102 Millionen Euro nach einem Minus von 49 Millionen Euro vor einem Jahr erzielt. Ob in den verbleibenden sechs Monaten noch mehr hinzukomme, sei allerdings offen. So peilt das Management für 2019 einen Wert von mindestens 100 Millionen Euro an, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für die K+S-Aktie kommt von der US-Bank J.P. Morgan und liegt bei 12,50 Euro. Die Einstufung für den Titel wurde auf "underweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Produktionskürzungen der Konkurrenz zeugten von zunehmender Schwäche des Kali-Markts, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am 12. September vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: