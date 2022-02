XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

18,71 EUR +0,32% (07.02.2022, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

18,815 EUR +0,59% (07.02.2022, 21:13)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie sei bereits 2021 einer der Highflyer im HDAX gewesen. Und auch das aktuelle Jahr beginne für das Papier des Kasseler Konzerns, die nun bereits 90% im Plus notiere, stark. Dazu trage natürlich die sehr gute Entwicklung der Kalipreise maßgeblich bei. So habe K+S nun erneut seine 2021er-Prognose nach oben angepasst.Hohe Düngerpreise und gute Geschäfte mit Auftausalz hätten K+S im vergangenen Jahr noch stärker angetrieben als gedacht. Der operative Gewinn (EBITDA) habe sich 2021 im Jahresvergleich auf 960 Mio. Euro vervielfacht, wie der Düngerkonzern am Freitag überraschend mitgeteilt habe. Das sei mehr als vom Unternehmen in Aussicht gestellt und auch mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet. K+S habe aber dabei auch von Sondereffekten profitiert. So sei der Einmaleffekt aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks mit der Remondis-Tochter Remex mit 220 Mio. Euro nun 20 Mio. Euro höher als bisher gedacht. Zusätzlich hätten Machbarkeitsstudien für Haldenabdeckungsverfahren zu ergebniswirksamen Auflösungseffekten bei Bergbau-Rückstellungen geführt, habe es weiter geheißen. Die Höhe sei hier nicht genannt worden. Das sei bei Investoren zunächst weniger gut angekommen. Die zuletzt stark gelaufene K+S-Aktien sei um mehr als 3% gesunken.Der vorläufige bereinigte freie Mittelzufluss sollte den Angaben zufolge rund 100 Mio. Euro betragen. Hier habe das Unternehmen bislang einen leicht positiven Wert in Aussicht gestellt. Mehr Details werde es dann am 10. März bei der Vorstellung der kompletten Resultate 2021 geben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: