K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 9,50 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 21.11.2019 17,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 21.11.2019 13,10 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 19.11.2019 12,70 Halten Independent Research Sven Diermeier 18.11.2019 12,00 Neutral Credit Suisse Chris Counihan 15.11.2019 14,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 15.11.2019 19,00 Buy Baader Bank Markus Mayer 14.11.2019 15,00 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 14.11.2019 14,40 Kaufen Nord LB Thorsten Strauß 14.11.2019 12,50 Neutral UBS AG Patrick Rafaisz 14.11.2019

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist.







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,00 Euro oder 9,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 14. November die Zahlen zum dritten Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. November zu entnehmen ist, würden sinkende Kalipreise und noch umfangreichere Produktionskürzungen dem Dünger- und Salzkonzern K+S die Jahresziele stärker verhageln als erwartet. Wegen der schwachen Nachfrage werde die Kaliproduktion nun insgesamt um 500.000 Tonnen gedrosselt. Zudem sei es im Geschäft mit Auftausalz vor der Hauptsaison noch nicht rund gelaufen. Konzernchef Burkhard Lohr rechne daher 2019 nur noch mit einem leichten Wachstum des operativen Ergebnisses auf rund 650 Millionen Euro nach bisher angepeilten 730 bis 830 Millionen Euro. Das neue Ziel liege deutlich unter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzung.Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um 8 Prozent auf 905 Millionen Euro gestiegen und das operative Ergebnis habe sich auf 81 Millionen Euro verdoppelt. Allerdings stünden die Zahlen in Relation zu einem außergewöhnlich schwachen Vorjahresquartal. Damals hatten wegen des trockenen Sommers Abwasserentsorgungsprobleme zu massiven Produktionsausfällen im hessisch-thüringischen Kalirevier geführt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Baader Bank: 19 Euro. Die Einstufung wurde nach einer Senkung des Jahresausblicks auf "buy" belassen. Während das operative Ergebnis des dritten Quartals über den Erwartungen gelegen habe, sei das Nettoergebnis schlechter gewesen als gedacht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am 14. November vorliegenden Studie. Zudem habe der Dünger- und Salzkonzern den Ausblick für 2019 deutlicher gesenkt als erwartet. Die Markterwartungen mit Blick auf den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) sollten allerdings bestand haben, da K+S nun auch weniger investieren wolle.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: