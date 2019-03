XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

Kurzprofil KWS SAAT SE:



Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 5.147 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 1.068 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von rund 133 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.



Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 198 Mio. Euro und damit 18,5 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. (26.03.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF).KWS habe den angekündigten und auf der Hauptversammlung am 14.12.2018 beschlossenen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 5 am 22. März 2019 vollzogen. Der Kurs der KWS-Aktie habe sich an diesem Tag rechnerisch auf ein Fünftel verringert. Der Aktionär habe aber durch die Ausgabe von Berichtigungsaktien auch die fünffache Aktienanzahl, sodass sich am Wert seines Depotbestands in Aktien der KWS SAAT SE keine Veränderung ergeben habe. Der Analyst habe den Aktiensplit bei den auf die einzelne Aktie bezogenen Angaben (z.B. Dividende, Ergebnis je Aktie, Kursziel) in seinen Tabellen und Übersichten berücksichtigt. Das mit der Maßnahme von KWS verfolgte Ziel, die Aktie liquider und damit attraktiver für Investoren zu machen, begrüße er.Da sein angepasstes Kursziel jedoch inzwischen erreicht wurde (Kurs am 26.03.2019, 9:11 Uhr: EUR 65,00), ändert Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, seine Empfehlung für die KWS-Aktie von "kaufen" auf "halten". (Analyse vom 26.03.2019)