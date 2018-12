Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

54,40 EUR +0,74% (21.12.2018, 09:10)



Wien-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

56,20 EUR (20.12.2018)



ISIN KTM Industries-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN KTM Industries-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol KTM Industries-Aktie:

KTMI



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (21.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden: Umsatz ca. 1.570 Mio. EUR (E: 1.582), EBIT mehr als 160 Mio. EUR (E: 162), entsprechend den bisherigen Aussagen. Dem zweistelligen Wachstum bei KTM hätten erneut Marktanteilsgewinne in Europa und den USA zugrunde gelegen.Der Ausblick für 2019 und 2020 (1 bis 5% Umsatzwachstum p.a.) spiegle einerseits den Basiseffekt wider (2017 mit 1/2 Jahr Pankl-Umsatz) und andererseits einen vorsichtigen Ausblick für den europäischen Markt (keine Veränderung erwartet) und den US-Markt (Rückgang erwartet). KTMI werde diese Jahre nutzen, um die Effizienz und die Lieferkette weiter zu verbessern.Gleichzeitig bestätige KTMI seinen starken Fokus auf einer Verbesserung der FCF-Generierung durch NUV-Effekte und Investitionsausgaben unter dem Niveau von 2018 und gleich bleibend bei EUR 150 bis 160 Mio. in 2019 und darüber hinaus, vor allem aufgrund der Auslagerung eines Teils der Modellproduktion an den strategischen Partner Bajaj in Indien.Mittelfristige Ziele bis 2021 seien bestätigt worden: Umsatzwachstum 9 bis 11%, EBIT-Marge 8 bis 10%. PEXCO solle 2020 oder 2021 vollständig konsolidiert werden (VontE: 2021). Prognose angepasst: ca. 5% Rückgang 2020E.Die Bestätigung des Ausblicks für 2018 sei angesichts der turbulenten Märkte ein willkommenes Zeichen. Es zeige den Erfolg des Geschäftsmodells, angekurbelt durch innovative Produkte, die sowohl in Europa als auch den USA Marktanteile gewinnen würden. Für 2019 und 2020 habe KTMI bestätigt, sich stärker auf die Cash-Generierung zu konzentrieren sowie die Effizienz zu erhöhen und die Lieferkette zu optimieren. Die Wahrscheinlichkeit sei nun groß, dass das stark wachsende PEXCO JV bereits 2020 vollständig konsolidiert sein werde.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie, Senkung des Kursziels von CHF 114,00 werde geprüft. (Analyse vom 21.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KTM Industries-Aktie: