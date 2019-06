Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen ihre Prognose und vergeben weiterhin das Rating "kaufen" mit einem Kursziel in Höhe von 13,20 Euro für die Aktie. (Analyse vom 05.06.2019)



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (05.06.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) weiterhin zu kaufen.Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2018/19 der KPS AG habe sich sehr gut entwickelt und insgesamt im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Die Umsatzerlöse hätten sich um 3,3% auf 91,28 Mio. Euro (VJ: 88,39 Mio. Euro) erhöht, wobei im Vorjahr ein größerer Software-Deal im Segment Produkte und Lizenzen deutlich die Umsatzerlöse erhöht habe, ohne im gleichen Maße die Marge zu steigern, da es sich primär um den reinen Weiterverkauf von Software gehandelt habe. Laut dem Management läge das Umsatzwachstum bereinigt um diesen Effekt bei rund 13%.Das EBITDA habe sich um 41,3% auf 13,23 Mio. Euro (VJ: 9,37 Mio. Euro) erhöht. Die überproportionale Ergebnisverbesserung habe die EBITDA-Marge auf 14,5% ansteigen lassen (VJ: 10,6%), wobei das erste Halbjahr 2017/18 insbesondere durch Anlaufkosten zahlreicher Beratungsprojekte belastet gewesen sei. Somit nähere sich das Unternehmen wieder der traditionell hohen EBITDA-Marge von über 15% an. Das Ergebnis hätte noch besser ausfallen können, jedoch wurden Rückstellungen im Rahmen von Earn-Out Zahlungen für die übernommenen Tochtergesellschaften gebildet. Durch die sehr gute Entwicklung der Tochtergesellschaften könnte es zu erfolgsbedingt höheren Earn-Out-Zahlungen an die ehemaligen Eigentümer kommen.Weiterhin werde die Kostenoptimierungsstrategie im Personalbereich weiter erfolgreich umgesetzt. So sollten zunehmend eigene Mitarbeiter Aufgaben übernehmen und es solle sukzessive weniger auf externe Leistungen zurückgegriffen werden. Dadurch hätten sich die Materialaufwendungen um 15% auf 32,24 Mio. Euro reduziert (VJ: 38,00 Mio. Euro), wobei hierfür auch ein Rückgang von Softwareanschaffungen in Höhe von 5,6 Mio. Euro verantwortlich gewesen sei.Gleichsam würden vermehrt Mitarbeiter eingestellt, um den wachsenden Projektbedarf abdecken zu können. Der Personalaufwand habe sich um 9,4% auf 33,76 Mio. Euro (VJ: 30,85 Mio. Euro) erhöht. Der regionale Fokus werde hier insbesondere auf Spanien gelegt, da hier die durchschnittlichen Personalkosten geringer ausfallen würden. Zudem würden die Tochtergesellschaften durch die KPS-Übernahme profitieren, da diese Unternehmen unter dem Dach der international aufgestellten KPS als attraktiver wahrgenommen würden und somit leichter Mitarbeiter gewinnen könnten. Insgesamt seien in Spanien 16 weitere Mitarbeiter eingestellt worden und 7 weitere in England. Somit scheine sich die Strategie sich aktuell sehr erfolgreich umsetzen zu lassen und die Analysten würden erwarten, dass sich zukünftig hieraus weitere Margenverbesserungen ergeben sollten.Auf Basis der Umsatzerlöse und Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2018/19 würden die Analysten ihre Prognose bestätigen. Sie würden für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 Umsatzerlöse in Höhe von 179,97 Mio. Euro, bzw. 188,97 Mio. Euro für das Jahr 2019/20 erwarten. Mit ihrer Prognose lägen sie im Rahmen der Guidance von 170,0 bis 180,0 Mio. Euro Umsatzerlösen und einem EBITDA zwischen 22,0 und 27,0 Mio. Euro.Durch die rückläufigen Umsatzerlöse eines Großkunden rechne das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr mit einem moderaten Wachstum, welches unter der zweistelligen Wachstumsdynamik der Vorjahre liege. Nach Erachten der Analysten sollte das Unternehmen mittelfristig wieder auf den dynamischen Wachstumspfad zurückkehren, jedoch würden sie erwarten, dass die Effekte von dem Großkunden auch noch in 2019/20 im Umsatz sichtbar sein würden.Als mittel- und langfristigen Wachstumstreiber würden die Analysten insbesondere die Internationalisierungsstrategie sowie die verbesserte Adressierung von Kunden durch die akquirierten Unternehmen sehen. So könnten weitere Großprojekte im skandinavischen Raum oder auch verstärkt Projekte in Großbritannien über die Envoy Digital gewonnen werden. Aktuell gehe das Management nicht davon aus, dass der mögliche Brexit sich negativ auf die Unternehmensentwicklung auswirke. So sollten auch bei einem harten Brexit digitale Transformationsprojekte nicht bzw. sehr wenig betroffen werden.Insgesamt habe das Unternehmen sich durch die Übernahmen international gut positionieren können und die Analysten würden erwarten, dass sich langfristig wieder eine deutlich höhere Wachstumsdynamik abzeichnen werde. Sie würden eine sukzessive Margenverbesserung erwarten und das Unternehmen sehr gut in einem attraktiven Markt positioniert sehen.