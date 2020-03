- Weitere Herausforderungen betreffen vor allem die Wettbewerbsfähigkeit des Steuersystems hinsichtlich Steuerhöhe und Komplexität (nur 19% sehen Deutschland hier mindestens unter den Top 5 der EU-Länder, 2017: 27%) und die Verfügbarkeit von Fachkräften (25%, 2017: 44%).



"Die Erneuerung und Modernisierung der Infrastruktur, insbesondere im Hinblick auf Logistik und digitale Infrastruktur, die Vereinfachung des Steuersystems und die Senkung der Steuersätze müssen höchste Priorität haben. Andernfalls droht die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands im EU-Vergleich weiter zu fallen", sagt Andreas Glunz.



Im Vergleich der direkten Nachbarländer beurteilen niederländische und österreichische Unternehmen den deutschen Standort tendenziell schlechter als der Durchschnitt; französische und schweizerische hingegen positiver.



Stabilität als Synonym für Stillstand?



Fast die Hälfte der befragten ausländischen Unternehmen (49%) nutzt den Standort Deutschland als Europazentrale für ihr internationales Geschäft. Hauptgründe für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind vor allem die grundlegenden Standortfaktoren wie eine hohe Lebensqualität (80% sehen Deutschland mindestens unter den Top 5), Arbeitsproduktivität (75%) und politische Stabilität (73%).



"Vor dem Hintergrund der unterlassenen Reformen und Investitionen stellt sich jedoch die Frage, ob die wahrgenommene politische Stabilität in Deutschland heute noch als Standortvorteil gewertet werden kann", sagt Andreas Glunz. "Dazu kommt: Deutschland bietet internationalen Konzernen zwar einen zentralen Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Wenn sich jedoch nur jedes fünfte Unternehmen (21%) ausreichend gefördert fühlt, um sich hierzulande neuanzusiedeln und zugleich die Arbeitsproduktivität - wie zuletzt geschehen - im EU-Vergleich zurückfällt, dann besteht Handlungsbedarf."



Der attraktivste Investitionsstandort hierzulande ist und bleibt für gut ein Drittel der Befragten Bayern (31%), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (27%), Baden-Württemberg (20%) und Hessen (16%). Ausländische Investoren nutzen weiterhin selten die attraktiven Optionen für Ansiedlungen in den neuen Bundesländern.



Über die Business Destination Germany 2020



Für die "Business Destination 2020" befragte das Meinungsforschungsinstitut Kantar EMNID vom 21. Mai bis 5. Juli 2019 im Auftrag von KPMG telefonisch 340 Mitglieder der Geschäftsführungen - vorwiegend Finanzvorstände (CFOs) - der größten deutschen Tochtergesellschaften von internationalen Mutterkonzernen der acht Länder USA, UK, Japan, China, Frankreich, Niederlande, Schweiz und Österreich. (16.03.2020/ac/a/m)





