Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (22.10.2018/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstapler-Herstellers KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.In zahlreichen Gesprächen mit Banken, Analysten und Investoren gebe es derzeit fast nur ein Thema. Wer bringe die nächste Gewinnwarnung und sei diese im schon reduzierten Aktienkurs eingepreist oder noch nicht? Angesichts der Kursentwicklung bei zahlreichen Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX könnte im Rahmen der Berichterstattung zum dritten Quartal ein heißer Herbst an der Börse bevorstehen. Fakt sei: Wer seine Prognose anpassen müsse, sei es auch nur moderat, werde trotz bereits deutlich reduziertem Aktienpreis weiter abgestraft. Mit großer Spannung warte die Börse auf den 25. Oktober 2018. Dann präsentiere KION-CEO Gordon Riske die Zahlen für das dritte Quartal.Vom Hoch vor fast exakt einem Jahr habe die Aktie noch bei Kursen von mehr als 80 Euro notiert. Aktuell würden die Anteilsscheine bei Kursen von 45 Euro handeln. Die Aktie habe sich somit fast halbiert. Zugegeben sei die damalige Kursrally doch erheblich übertrieben gewesen. Auffällig sei, dass die Papiere jüngst nochmals deutlich Federn gelassen hätten. Der Blick auf den Chart rufe eine Prognoseanpassung aus. Bei den Gesprächen der Experten mit Marktteilnehmern gebe es zwei Lager. Diejenigen, die mit einer Anpassung der Prognose rechnen würden und diejenigen, die das Unternehmen weiter auf Kurs sehen würden.Gerüchte für eine Gewinnwarnung gebe es natürlich am Markt. Allerdings seien diese auch mit großer Vorsicht zu genießen. Aktuell sei es mal wieder ein großer Sport für Shortseller, derartige Gerüchte in die Welt zu setzen, um einen Kursverfall damit noch zu beschleunigen. Eine saftige Anpassung der Umsatz- und Gewinnprognose würden die Experten ausschließen. Das hätte Riske schon längst Ad-hoc gemeldet. Eine moderate Anpassung bzw. die Aussage, dass lediglich die untere Bandbreite bei Umsatz und Ergebnis erreicht werde, erscheine realistisch. Spannend in dem Zusammenhang sei natürlich auch die Frage, ob Riske nunmehr erhöhte Risiken sehe.Viele Fragen, auf die die Experten in Kürze eine Antwort erwarten. Auf Analysten würden sie sich bei KION übrigens nicht wirklich verlassen. Über den Sommer hinweg habe es bei den Frankfurtern heiße Spekulationen gegeben, die sich allerdings bis heute nicht bestätigt hätten und jüngst sogar eher verstummt seien. Wie Investoren vielleicht wissen würden, habe der KION-Großaktionär Weichai Power vor einigen Monaten seinen Anteil auf rund 45% aufgestockt. Immerhin hätten die Chinesen dafür nochmals 150 Mio. Euro in die Hand genommen und etwa 2 Mio. Aktien gekauft. Laut Riske habe es bis Sommer 2018 ein Stillhalteabkommen gegeben, nach dem Weichai den Anteil auf nicht mehr als 49% aufstocken dürfe.Nach der heftigen Korrektur im Aktenpreis, werde KION noch mit 5,4 Mrd. Euro kapitalisiert. Bisher kalkuliere Riske für 2018 mit einem Ordereingang zwischen 8 und 8.55 Mrd. Euro. Den Umsatz erwarte er zwischen 7.7 und 8.2 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT solle sich auf 770 bis 835 Mio. Euro belaufen und der Free Cashflow bei 410 und 475 Mio. Euro landen. Was den Experten missfalle: Bereits im Halbjahresbericht habe der CEO darauf verwiesen, dass neben Lohnkostensteigerungen und der Materialpreisentwicklung auch Ineffizienzen in der Produktion durch Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern sowie Währungseffekte belasten würden. Sie würden davon ausgehen, dass sich vor allem die Themen Materialpreisentwicklung und Lieferengpässe nicht wirklich entspannt hätten. Das könnte in der Summe dazu führen, dass KION lediglich die untere Bandbreite der jeweiligen Spannen erreiche oder diese sogar angepasst werden müssten. Die Experten würden nicht ausschließen, dass die Aktie bei Verkündung einer entsprechenden Anpassung erneut abtauche.Erreiche Riske die eigene Prognose, sei die Aktie nicht zu teuer. Aber bilanziell müsse KION schon gut abschneiden und weiterhin starke positive Free Cashflows einfahren. Sonst schaue es schnell düster aus. Per Ende Juni liege die Nettoverschuldung bei fast 2,3 Mrd. Euro. Hinzu würden sich noch Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen von über 1 Mrd. Euro addieren. Das Eigenkapital habe per 30. Juni bei rund 3 Mrd. Euro gelegen. Auf der Aktiva würden sich indes Geschäfts- und Firmenwerte von über 3,4 Mrd. Euro und sonstige immaterielle Vermögenswerte im Volumen von 2,3 Mrd. Euro türmen. Sollte es mal nicht mehr so gut laufen, dann könnten Sonderabschreibungen die Bilanz schnell verhageln. Und KION sei durchaus davon abhängig, dass der Konjunkturmotor weiter rund laufe.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, vor einem Einstieg die Q3-Zahlen abzuwarten. Die KION-Aktie dürfte im aktuellen Umfeld nicht wegrennen. Sicherheit gehe derzeit vor. (Analyse vom 22.10.2018)