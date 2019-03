Börsenplätze KION-Aktie:



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (25.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KION: E-Commerce als einer der Wachstumstreiber - AktienanalyseDie KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) verbessert mit seinen Logistiklösungen und Automatisierungstechnologien den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung."Wir halten die Welt in Bewegung", so laute das Motto der KION Group. Nach Unternehmensangaben seien derzeit mehr als 1,4 Mio. Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden aus allen Branchen rund um den Globus im Einsatz.Nachdem im zweiten und dritten Quartal 2018 höhere Material- und Lohnkosten, negative Währungseffekte und eine temporäre Unterauslastung im Segment Supply Chain Solutions die Geschäftsentwicklung gebremst hätten, habe man bei KION im vierten Quartal einen Schlussspurt mit deutlichen Zuwächsen beim Umsatz (+13,4% ggü. Q4/2017) und dem bereinigten EBIT (+14,8% ggü. Q4/2017) gesehen. Die Auftragseingänge hätten im vierten Quartal nur leicht über dem Vorjahresniveau gelegen, hätten aber in den vorangegangenen Quartalen eine starke Entwicklung gezeigt.Im Gesamtjahr 2018 habe der Auftragseingang um 8,5% zugelegt und mit 8,66 Mrd. Euro einen Rekordwert erreicht. Der Auftragsbestand habe sich Ende 2018 auf 3,30 Mrd. Euro belaufen, was einem Zuwachs von 26,2% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Umsatzerlöse hätten 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 5,2% auf rund 8,0 Mrd. Euro zugelegt. Ohne negative Währungseffekte (-174,0 Mio. Euro) wäre der Zuwachs mit 7,5% noch höher ausgefallen. Das bereinigte EBIT habe 2018 mit 789,9 Mio. Euro um 1,6% über dem Vorjahresergebnis gelegen, die bereinigte EBIT-Marge sei leicht von 10,2% auf 9,9% zurückgegangen. Einen Rückgang von 4,9% habe es auch beim Konzernergebnis gegeben, das 401,6 Mio. Euro erreicht habe. Allerdings sei das Konzernergebnis 2017 durch steuerliche Sondereffekte stärker begünstigt worden als im Jahr 2018. Ohne Berücksichtigung dieser Effekte ergebe sich beim Konzernergebnis 2018 ein Zuwachs von 12,7%.Nach Einschätzung der Analysten sollten die anhaltend wachsende Bedeutung des E-Commerce sowie der Trend zu globalen Wertschöpfungs- und Lieferketten zu weiteren Investitionen der Unternehmen in Lager- und Logistikflächen führen. Mit der voranschreitenden Digitalisierung würden zugleich Lösungen zur Automatisierung der Lieferketten immer wichtiger. Im Rahmen der Strategie 2027 fokussiere sich KION auf die Bereiche Energie, Digitalisierung und Automatisierung, die nach Ansicht des Vorstands die Intralogistik entscheidend prägen würden. Mittelfristig erwarte der Vorstand ein Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Flurförderzeugen von rund 4% p.a. sowie nach Lösungen für Lieferketten im hohen einstelligen Bereich. Um an diesem Wachstum teilzuhaben, investiere man in neue Produkte, Serviceangebote und den Ausbau der Produktionskapazitäten u.a. in den aufstrebenden Märkten Indien und China.Die Analysten der DZ BANK sehen KION als einen attraktiven Nischenanbieter. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des E-Commerce würden sie weiterhin von einem gesunden Nachfrage-Momentum für Flurförderzeuge ausgehen. Darüber hinaus würden die Technologieführerschaft bei Automationslösungen ("Intralogistik 4.0"), ein effizientes Fertigungs-Setup, eine modulare Produktionsplattform und die globale Aufstellung nach Einschätzung der Analysten einen guten Mix für Gewinnsteigerungen bieten. Das mittelfristige Margenziel liege bei 10% bis 12% im Jahr 2022.Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung sehen die Analysten der DZ BANK in einer Abschwächung der Konjunktur in den relevanten Märkten Europas, Asiens und der USA, negativen Währungseffekten sowie weiter steigenden Materialkosten. (Veröffentlicht am 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link