Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (07.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von Stefan Maichl, Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einem Kapitalmarkttag weiterhin zum Kauf der Aktie des Gabelstaplerherstellers KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX).Im Vordergrund habe die unter Berücksichtigung der Dematic-Akquisition fortgeschriebene Konzernstrategie KION 2027 gestanden. Diese sei im Kern unverändert auf ein profitables Unternehmenswachstum ausgerichtet. Hauptausprägungen seien sukzessive Marktanteilsgewinne bei gleichzeitiger Wahrung einer Best-in-Class-Profitabilität. Bestätigt worden sei hierbei das adj. EBIT-Margenziel im Zeitraum 2019-21 von 12% (2017: 10%). Zeitlich darüber hinausgehende Finanzziele seien nicht genannt worden.Erfreulich werte Maichl Managementaussagen zur Investitionsplanung. So würden die aktuellen Kapazitäten das in den kommenden drei bis vier Jahren geplante Wachstum gut abdecken, so dass umfassende Erweiterungsinvestitionen nicht anstünden. Auch für das Working Capital plane KION mit einer zum Umsatz stabilen Quote von ca. 12%. In Verbindung mit wachsenden Ergebnisbeiträgen sollte somit der freie Cashflow weiter ansteigen. Da sich gleichzeitig M&A auf technologisch getriebene Kooperationen, Beteiligungen bzw. hinsichtlich des Transaktionsvolumens limitierte Akquisitionen beschränken solle, rechne Maichl mit einem anhaltenden Entschuldungstrend bzw. einem reduzierten Finanzrisikoprofil.Die für KION 2027 priorisierten Aktionsfelder würden aktuellen Technologie- bzw. Markttrends folgen und seien eher qualitativ formuliert. Im Fokus stehe die Digitalisierung (digitale Produktlösungen), Energieeffizienz (z.B. Einsatz von Li-Ionen-Batterien), Automatisierung (Betonung der Softwarekomponente mit eigenständigerem Marktauftritt), Innovationen (Beschleunigung über Partnerschaften) und Performance (interne Prozess- und Produktoptimierung).Seinen Kaufen-Investmentcase sieht Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, als intakt an und bestätigt sein DCF-basiertes Kursziel von 80 EUR für die KION-Aktie. Risiken: Eintrübung der Investitionsgüterkonjunktur. (Analyse vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: