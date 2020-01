Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie:

596,00 EUR +0,22% (16.01.2020, 09:05)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

602,00 EUR +1,24% (16.01.2020, 10:49)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (16.01.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF).Die Kering-Aktie habe in den letzten Monaten (3 Monate: +23%) ihren Kursanstieg fortgesetzt und sich damit deutlich besser entwickelt als der EURO STOXX 50 (relativ: +19 Pp). Lusebrink führe den deutlichen Anstieg neben einem positiven Börsenumfeld und der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China auf die seines Erachtens überzeugenden Umsatzzahlen für das Q3/2019 zurück. Diese hätten entgegen der Analystenprognose sowie der Markterwartung nur eine moderate Abschwächung der Umsatzdynamik bei der Marke Gucci gezeigt. Zudem habe die Marke Bottega Veneta eine deutliche Erholung der Umsatzdynamik verzeichnet.Diese positive Entwicklung werde auch durch die Social Media-Daten zum Q3/2019 der Modesuchmaschine Lyst bestätigt. So würden mit Gucci (Platz 3 (zuvor: 1)), Balenciaga (Platz 2 (zuvor: 3)), Bottega Veneta (Platz 16 (zuvor: 37)) und Alexander McQueen (Platz 17 (zuvor: 22)) nun erstmals vier Konzernmarken zu den weltweit 20 populärsten Marken zählen, was nach Meinung des Analysten sehr positiv zu werten sei und für Impulse für die Topline-Entwicklung von Kering sorgen sollte. Der Analyst behalte seine EPS-Erwartungen für 2019 und 2020 bei.Unter Berücksichtigung der Faktoren (hohe Profitabilität von Gucci, deutlich verbesserte Topline-Entwicklung bei Bottega Veneta; schwieriges Marktumfeld in den USA) bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bei einem Kursziel von 700,00 (alt: 610,00) Euro sein "kaufen"-Rating für die Kering-Aktie. (Analyse vom 16.01.2020)Börsenplätze KERING-Aktie: